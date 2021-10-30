Son dakika haberleri... Mali'de darbe hükümetine destek ve Fransa karşıtı gösteri düzenlendi - Son Dakika

Mali'nin başkenti Bamako'da yüzlerce kişi, asker ağırlıklı geçiş hükümetine destek ve Fransız askerlerinin ülkedeki varlığına karşı gösteri düzenledi.

Bamako'daki Bağımsızlık Meydanı'nda "Yerewolo-Debout sur les Remparts" isimli sivil toplum örgütünce organize edilen eylemde, ülkedeki Fransız askerlerinin varlığı ve Batı Afrika devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) askeri geçiş sürecine ilişkin açıklamaları protesto edildi.

Eylemde, ECOWAS'ın Mali'nin iç işlerine karışmaması çağrısı yapılarak, aksi halde ülkeden gönderileceği belirtildi.

Fransa'nın bölgedeki askeri operasyonlarına ve ülkede konuşlu Fransız medyasına karşı da slogan atan kalabalık, 24 Mayıs'taki darbenin ardından başa gelen askeri geçiş hükümetine de destek açıklamalarında bulundu.

Göstericilerin, Rusya bayrakları taşıması da dikkati çekti.

"Rusya dost ülke"

Gösterinin organizatörlerinden Adama Ben Diarra, ECOWAS'ın demokratik seçimlerin bir an evvel düzenlenmesi konusundaki baskısına atıfta bulunarak, "Kimse bizi seçim düzenlemeye zorlayamaz. Mali'nin acı çektiğini görüyorlar, askerler, siviller, kadınlar çocuklar öldürülüyor ama bizi kurtarmaya kimse gelmiyor. Fransa kaç yıldır Mali'de ama bir sonuç yok. Rusya'ya gelince o dost bir ülke." ifadesini kullandı.

Muhalefet Platformu M5-RFP'nin Gençlik Kolları Sözcüsü Habib Dolo da Mali'nin kaderine sadece Malililerin karar verebileceğini belirtti.

Yerewolo, eski Cumhurbaşkanı Modibo Keita'nın devrildiği 1968'deki darbenin yıl dönümünde 19 Kasım'da yeniden toplanma çağrısında bulundu.

ECOWAS temsilcisi istenmeyen kişi ilan edildi

Mali Dışişleri Bakanlığından 25 Ekim'de yapılan yazılı açıklamada, ECOWAS'ın Mali Özel Temsilcisi Hamidou Boly'nin istenmeyen kişi ilan edildiği duyurulmuştu.

Açıklamada, Boly'nin "bulunduğu konuma uygunsuz davranışlar" sergilediği ve kendisine ülkeyi terk etmesi için 72 saat süre verildiği belirtilmişti.

ECOWAS ülkelerinin liderleri, Gana'nın başkenti Akra'da, 16 Eylül'de olağanüstü zirvede bir araya gelmiş ve Mali'deki askeri geçiş hükümetine anayasal düzene dönülmesi için 6 ay süre vermişti.

Mayısta 2'nci kez darbe olan Mali'de, Şubat 2022'de yapılması planlanan demokratik seçimlerin gecikmesine neden olanların seyahat yasağı ve mal varlığı dondurulması gibi çeşitli yaptırımlara maruz kalacağı bildirilmişti.

Mali hükümeti ile uluslararası toplum arasında "seçim takvimi" tartışması

Mali'de askerlerin yönetimindeki hükümetin, açıkça ifade etmese de seçimleri erteleyerek geçiş sürecini uzatmak istediği biliniyor.

Geçiş sürecinin başbakanı Choguel Maiga, eylülde, seçimlerin birkaç hafta ya da birkaç ay ertelenebileceğini söylemişti.

Başta ECOWAS olmak üzere uluslararası toplum ise seçimlerin belirlenen tarihte yapılması konusunda sık sık açıklamalarda bulunuyor.

Son olarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden bir heyet, hafta sonu Mali'yi ziyaret etmiş ve seçim takvimine uyulması gerektiğini bir kez daha yinelemişti.

Bunun üzerine hükümet ise kesin seçim tarihine, aralık ayında yapılacak ulusal istişareler sonucu karar verileceğini aktarmıştı.

Ülkede 9 ayda ikinci darbe

Ağustos 2020'deki darbenin de arkasındaki isim olan Albay Assimi Goita, 24 Mayıs'taki kabine değişikliğinin usullere uygun olmadığı gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Bah N'daw ve Başbakan Moctar Ouane'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda üst düzey yetkilinin gözaltına alınması emrini vermişti.

Goita, 7 Haziran'da düzenlenen resmi törenle yemin ederek Cumhurbaşkanlığı görevine resmen başlamış, başbakanlık görevine de Maiga'yı getirmişti.