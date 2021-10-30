Üye Girişi
Son dakika haberleri... Mali'de darbe hükümetine destek ve Fransa karşıtı gösteri düzenlendi - Son Dakika

Son dakika haberleri... Mali'de darbe hükümetine destek ve Fransa karşıtı gösteri düzenlendi

30.10.2021 20:05
Son dakika haberleri... Mali'de darbe hükümetine destek ve Fransa karşıtı gösteri düzenlendi

Son dakika haberi... Mali'nin başkenti Bamako'da yüzlerce kişi, asker ağırlıklı geçiş hükümetine destek ve Fransız askerlerinin ülkedeki varlığına karşı gösteri düzenledi.

Mali'nin başkenti Bamako'da yüzlerce kişi, asker ağırlıklı geçiş hükümetine destek ve Fransız askerlerinin ülkedeki varlığına karşı gösteri düzenledi.

Bamako'daki Bağımsızlık Meydanı'nda "Yerewolo-Debout sur les Remparts" isimli sivil toplum örgütünce organize edilen eylemde, ülkedeki Fransız askerlerinin varlığı ve Batı Afrika devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) askeri geçiş sürecine ilişkin açıklamaları protesto edildi.

Eylemde, ECOWAS'ın Mali'nin iç işlerine karışmaması çağrısı yapılarak, aksi halde ülkeden gönderileceği belirtildi.

Fransa'nın bölgedeki askeri operasyonlarına ve ülkede konuşlu Fransız medyasına karşı da slogan atan kalabalık, 24 Mayıs'taki darbenin ardından başa gelen askeri geçiş hükümetine de destek açıklamalarında bulundu.

Göstericilerin, Rusya bayrakları taşıması da dikkati çekti.

"Rusya dost ülke"

Gösterinin organizatörlerinden Adama Ben Diarra, ECOWAS'ın demokratik seçimlerin bir an evvel düzenlenmesi konusundaki baskısına atıfta bulunarak, "Kimse bizi seçim düzenlemeye zorlayamaz. Mali'nin acı çektiğini görüyorlar, askerler, siviller, kadınlar çocuklar öldürülüyor ama bizi kurtarmaya kimse gelmiyor. Fransa kaç yıldır Mali'de ama bir sonuç yok. Rusya'ya gelince o dost bir ülke." ifadesini kullandı.

Muhalefet Platformu M5-RFP'nin Gençlik Kolları Sözcüsü Habib Dolo da Mali'nin kaderine sadece Malililerin karar verebileceğini belirtti.

Yerewolo, eski Cumhurbaşkanı Modibo Keita'nın devrildiği 1968'deki darbenin yıl dönümünde 19 Kasım'da yeniden toplanma çağrısında bulundu.

ECOWAS temsilcisi istenmeyen kişi ilan edildi

Mali Dışişleri Bakanlığından 25 Ekim'de yapılan yazılı açıklamada, ECOWAS'ın Mali Özel Temsilcisi Hamidou Boly'nin istenmeyen kişi ilan edildiği duyurulmuştu.

Açıklamada, Boly'nin "bulunduğu konuma uygunsuz davranışlar" sergilediği ve kendisine ülkeyi terk etmesi için 72 saat süre verildiği belirtilmişti.

ECOWAS ülkelerinin liderleri, Gana'nın başkenti Akra'da, 16 Eylül'de olağanüstü zirvede bir araya gelmiş ve Mali'deki askeri geçiş hükümetine anayasal düzene dönülmesi için 6 ay süre vermişti.

Mayısta 2'nci kez darbe olan Mali'de, Şubat 2022'de yapılması planlanan demokratik seçimlerin gecikmesine neden olanların seyahat yasağı ve mal varlığı dondurulması gibi çeşitli yaptırımlara maruz kalacağı bildirilmişti.

Mali hükümeti ile uluslararası toplum arasında "seçim takvimi" tartışması

Mali'de askerlerin yönetimindeki hükümetin, açıkça ifade etmese de seçimleri erteleyerek geçiş sürecini uzatmak istediği biliniyor.

Geçiş sürecinin başbakanı Choguel Maiga, eylülde, seçimlerin birkaç hafta ya da birkaç ay ertelenebileceğini söylemişti.

Başta ECOWAS olmak üzere uluslararası toplum ise seçimlerin belirlenen tarihte yapılması konusunda sık sık açıklamalarda bulunuyor.

Son olarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden bir heyet, hafta sonu Mali'yi ziyaret etmiş ve seçim takvimine uyulması gerektiğini bir kez daha yinelemişti.

Bunun üzerine hükümet ise kesin seçim tarihine, aralık ayında yapılacak ulusal istişareler sonucu karar verileceğini aktarmıştı.

Ülkede 9 ayda ikinci darbe

Ağustos 2020'deki darbenin de arkasındaki isim olan Albay Assimi Goita, 24 Mayıs'taki kabine değişikliğinin usullere uygun olmadığı gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Bah N'daw ve Başbakan Moctar Ouane'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda üst düzey yetkilinin gözaltına alınması emrini vermişti.

Goita, 7 Haziran'da düzenlenen resmi törenle yemin ederek Cumhurbaşkanlığı görevine resmen başlamış, başbakanlık görevine de Maiga'yı getirmişti.

Togo Cumhuriyeti, Bamako, Fransa, Asker, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Mali'de darbe hükümetine destek ve Fransa karşıtı gösteri düzenlendi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fenerbahçe, Konya'da kabusu yaşıyor! Taraftar ne Ali Koç'u ne de Pereira'yı artık istemiyor 19:43 Fenerbahçe, Konya'da kabusu yaşıyor! Taraftar ne Ali Koç'u ne de Pereira'yı artık istemiyor Sergen Yalçın, Hatay mağlubiyeti sonrası öz eleştiri yaptı: İyi oynamadık 19:17 Sergen Yalçın, Hatay mağlubiyeti sonrası öz eleştiri yaptı: İyi oynamadık Bakan Soylu'dan seçim anketçilerini terse düşürecek sözler: CHP ile aramızda şu anda 15,5 puan var 18:40 Bakan Soylu'dan seçim anketçilerini terse düşürecek sözler: CHP ile aramızda şu anda 15,5 puan var
G20 Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi 17:47 G20 Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi Hükümetten EYT'liler için yeni formül: Emekliliği bekleme süresinin 2-3 yıl geriye çekilmesi gündemde 17:08 Hükümetten EYT'liler için yeni formül: Emekliliği bekleme süresinin 2-3 yıl geriye çekilmesi gündemde Bu gıdalar kan basıncını pik yaptırıyor tansiyonu uçuruyor 16:44 Bu gıdalar kan basıncını pik yaptırıyor tansiyonu uçuruyor
Öztürk Yılmaz, Atatürk'ün kabri başında dua etmeyi unuttu 15:32 Öztürk Yılmaz, Atatürk'ün kabri başında dua etmeyi unuttu Dünyanın en ilginç sekiz stadyumu arasında Türkiye'deki bir stat ilk sırada yer aldı 15:12 Dünyanın en ilginç sekiz stadyumu arasında Türkiye'deki bir stat ilk sırada yer aldı

Son Dakika Haberleri
17:48 Bölge esnafı et fiyatlarının düşmesi için mezbaha istiyor
17:47 Bakan Süleyman Soylu: Sınırlarımızın dışına kim çıkma diyorsa hain oğlu hain onlardır
17:47 G20 Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi
17:26 Zincir marketler 75 kuruşluk ürünü 7.50 TL'ye satmak isterken yakalandılar
17:24 Otopsi raporunun değiştirildiğini ileri süren Aleyna Çakır'ın babası kızının mezarının açılmasını talep ediyor
17:17 İstanbul hava durumu! Yarın yağmur var mı? Hangi illerde yağış var?
16:45 Beşiktaş'ta bir kayıp daha! Batshuayi, Hatay maçına devam edemedi
16:44 Kim Milyoner Olmak İster'de "menemen" sorusu tartışma yarattı
16:43 Bu gıdalar kan basıncını pik yaptırıyor tansiyonu uçuruyor
16:22 Ebru Gündeş'in yıllar önceki fotoğrafları ortaya çıktı
Son Dakika: ABD Başkanı Biden, Pazar günü Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek Son Dakika: ABD Başkanı Biden, Pazar günü Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek         
19:51
Son Dakika: Türkiye'de 30 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 203 kişi vefat etti, 23 bin 96 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 30 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 203 kişi vefat etti, 23 bin 96 yeni vaka tespit edildi         
19:32
Ödüllü polis, aracında 25 kilo uyuşturucu ile yakalandı Ödüllü polis, aracında 25 kilo uyuşturucu ile yakalandı         
18:44
Konya'da gol yağmuru! 10 dakikada fark 2'ye çıktı Konya'da gol yağmuru! 10 dakikada fark 2'ye çıktı         
17:48
Zincir marketler 75 kuruşluk ürünü 7.50 TL'ye satmak isterken yakalandılar Zincir marketler 75 kuruşluk ürünü 7.50 TL'ye satmak isterken yakalandılar         
17:27
Kim Milyoner Olmak İster'de Kim Milyoner Olmak İster'de "menemen" sorusu tartışma yarattı         
16:45
Berk Oktay'ın eski eşi Merve Şarapçıoğlu, Demet Akalın'ın eski sevgilisiyle aşk yaşamaya başladı Berk Oktay'ın eski eşi Merve Şarapçıoğlu, Demet Akalın'ın eski sevgilisiyle aşk yaşamaya başladı         
16:09
Konserde Galatasaray'a küfredilince, Gülşen sahneden ayrıldı Konserde Galatasaray'a küfredilince, Gülşen sahneden ayrıldı         
15:23
Türkiye'de bir döneme damga vuran insan başlı yılan Türkiye'de bir döneme damga vuran insan başlı yılan         
15:08
Lokomotiv'in güzel tribün lideri Elizaveta, Galatasaraylı Kerem ve Morutan'dan etkilendiğini itiraf etti Lokomotiv'in güzel tribün lideri Elizaveta, Galatasaraylı Kerem ve Morutan'dan etkilendiğini itiraf etti         
13:52
Sevgisiyle cinsel ilişkiye girerken yakalanan genç, dehşet saçtı Sevgisiyle cinsel ilişkiye girerken yakalanan genç, dehşet saçtı         
12:38
Küçük kız çocuğunun talebini duyan Cumhurbaşkanı Erdoğan: İyi yetiştirmişsin Küçük kız çocuğunun talebini duyan Cumhurbaşkanı Erdoğan: İyi yetiştirmişsin         
12:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatıyla emekli ve asgari ücretliler ciddi zam alacak Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatıyla emekli ve asgari ücretliler ciddi zam alacak         
11:53
Tuttuğu balığın ağzını açan işçi, gördükleri karşısında ne yapacağını bilemedi Tuttuğu balığın ağzını açan işçi, gördükleri karşısında ne yapacağını bilemedi         
10:07
Ölmeden önce yakınlarını düşünüp, tabutun yanına sesini koydu Ölmeden önce yakınlarını düşünüp, tabutun yanına sesini koydu         
09:29
AKM açıldı, Meral Akşener'in yıllar önce attığı tweet tekrar gündem oldu AKM açıldı, Meral Akşener'in yıllar önce attığı tweet tekrar gündem oldu         
09:11
Muharrem İnce halay çekerken davul bir anda sustu, olayın aslı anlaşılınca arbede yaşandı Muharrem İnce halay çekerken davul bir anda sustu, olayın aslı anlaşılınca arbede yaşandı         
23:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2021 20:12:19. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Mali'de darbe hükümetine destek ve Fransa karşıtı gösteri düzenlendi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement