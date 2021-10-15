Manisa'da Şehzadeler ilçesinde polis uygulama noktasında durdurulan otomobilde polis rozeti ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Turgutlu kara yolunda uygulama yapan polis ekipleri şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Polis ekiplerince otomobil ve şüpheli üzerinde yapılan aramada polis rozeti, ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait bir kutu fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli G.G. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.