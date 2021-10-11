Minibüste bulunan Sami Emre Çatalbaş (15) ile Yahya İlkdoğan (14) yaralandı.

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! Manisa'da minibüs kaza yaptı, 2 çocuk yaralandı - Son Dakika

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