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Isparta'da şüpheli araçlardan bin 231 gümrük malzemesi ele geçirildi - Son Dakika

Isparta'da şüpheli araçlardan bin 231 gümrük malzemesi ele geçirildi

19.10.2021 14:25
Isparta'da şüpheli araçlardan bin 231 gümrük malzemesi ele geçirildi

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmalarda şüpheli 2 araçtan bin 231 adet gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmalarda şüpheli 2 araçtan bin 231 adet gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. 4 şüpheli şahıs hakkında da adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan başarılı çalışma sonucunda 4 şüpheli şahıs yakalandı. Suç ve suçlu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda şüpheli 2 araç arandı. Aramaların ardından araçlardan bin 231 adet gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Araçlardaki 4 şüpheli şahıs hakkında da adli işlem yapıldı. - ISPARTA

Isparta'da şüpheli araçlardan bin 231 gümrük malzemesi ele geçirildi

Jandarma, Ortaköy, Sigara, Mardin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Isparta'da şüpheli araçlardan bin 231 gümrük malzemesi ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Isparta'da şüpheli araçlardan bin 231 gümrük malzemesi ele geçirildi - Son Dakika
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