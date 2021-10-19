MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, orman yangınlarında küçükbaş hayvanları ölen 25 çiftçiye, 'Ahbap Platformu'nca temin edilen toplam 257 keçi belediye tarafından dağıtıldı.

Marmaris'in İçmeler karayolu üzerindeki Armutalan Mahallesi Siteler mevkiinin üst kısımlarındaki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanda, geçen 29 Temmuz'da saat 13.15 sıralarında yangın çıktı. Yangın kuru otların tutuşması ve şiddetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Sık kızılçam ağaçlarıyla kaplı İçmeler, Osmaniye ve Turunç Mahallesi'ndeki ormanda kozalakların patlayıp, fırlamasıyla yangın büyüdü. Havadan ve karadan gece-gündüz söndürme çalışmasıyla 9'uncu günde yangın söndürüldü. İlçenin kırsal Bayır, Osmaniye, İçmeler, Hisarönü ve Dereözü mahallelerinde çiftçilikle uğraşan 25 ailenin küçükbaş hayvanları Marmaris tarihinin ikinci büyük orman yangınında öldü. Çiftçiler, zararlarının karşılanması için bir ay önce belediyeye başvurdu. AHBAP PLATFORMU İLE YARDIM PROTOKOLÜ