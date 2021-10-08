Üye Girişi
Meksika'da 600'den fazla göçmen gözaltına alındı - Son Dakika

Meksika'da 600'den fazla göçmen gözaltına alındı

08.10.2021 19:16
Meksika'da 600'den fazla göçmen gözaltına alındı

Meksika'da ABD sınırından kaçak olarak geçmek üzere olan en az 600 Orta Amerikalı göçmen güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

Meksika'da ABD sınırından kaçak olarak geçmek üzere olan en az 600 Orta Amerikalı göçmen güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

Meksika'nın Tamaulipas eyaletinde ABD'ye kaçak olarak geçmek üzere soğutma konteynerleri içerisinde yolculuk yapan en az 600 Orta Amerikalı göçmen güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. Meksika Ulusal Göç Enstitüsü (INM) tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin Texas eyaleti ile sınır komşusu olan Tamaulipas eyaletinde dün gece güvenlik güçlerinin rutin kontrol amacıyla üç tırı durdurduğu ifade edildi. Görevliler sürücülerden arama yapmak için araçlardan inmesini istediği sırada sürücülerin araçtan inerek kaçmaya başladıkları aktarılan açıklamada, 3 tırın her birinde ikişer tane olmak üzere toplamda 6 soğutma konteynerinde en az 600 Orta Amerikalı göçmenin yakalandığı ifade edildi.

KONTEYNERLER İÇİNDE BAŞSAVCILIĞA GÖTÜRÜLDÜLER

Güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınan göçmenlerin çoğunun Honduras, Salvador ve Guatemala vatandaşı oldukları bildirildi. Güvenlik güçleri, göçmenleri Meksika'da yasal olarak bulunduklarını doğrulamaları için aynı konteynerler içinde tırlar ile başsavcılık ofisine nakletti.

Yetkililer, göçmenlerin Texas eyaletindeki Del Rio şehrindeki sınır kapısından ABD'ye geçmek için yola çıktıklarını ifade etti.

(Saim Sevinç/İHA)

Meksika'da 600'den fazla göçmen gözaltına alındı
Meksika'da 600'den fazla göçmen gözaltına alındı
Meksika'da 600'den fazla göçmen gözaltına alındı

Tam Gemi Şok Denemeleri, Güvenlik güçleri, Tamaulipas, Sonora, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Meksika'da 600'den fazla göçmen gözaltına alındı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Mete Gazoz, anneannesinin öldüğü kazayı anlattı: Vurduğu yerden 30 metre ileriye fırlatmış 19:02 Mete Gazoz, anneannesinin öldüğü kazayı anlattı: Vurduğu yerden 30 metre ileriye fırlatmış Pınar Deniz artık aşkını saklamıyor! Sevgilisi bakın hangi ünlü isim çıktı 18:45 Pınar Deniz artık aşkını saklamıyor! Sevgilisi bakın hangi ünlü isim çıktı Ankara'dan çalınan araç Suriye sınırında yakalandı 18:36 Ankara'dan çalınan araç Suriye sınırında yakalandı
Tolgay Arslan, Süper Lig'e döndü! Teknik direktörü eski takım arkadaşı olacak 18:07 Tolgay Arslan, Süper Lig'e döndü! Teknik direktörü eski takım arkadaşı olacak Banyoda kafasından vurularak öldürülen 17 yaşındaki hamile genç kızın bebeğinin aile üyelerinden olmadığı belirlendi 17:48 Banyoda kafasından vurularak öldürülen 17 yaşındaki hamile genç kızın bebeğinin aile üyelerinden olmadığı belirlendi Bakan Dönmez'den doğalgaz ve elektrik fiyatları hakkında açıklama yaptı: Vatandaşa en az şekilde yansıtıyoruz 17:08 Bakan Dönmez'den doğalgaz ve elektrik fiyatları hakkında açıklama yaptı: Vatandaşa en az şekilde yansıtıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan; Şule Yüksel Şenler, Ahmet Kekeç ile Mehmet Fırıncı'nın kabirlerini ziyaret etti 15:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan; Şule Yüksel Şenler, Ahmet Kekeç ile Mehmet Fırıncı'nın kabirlerini ziyaret etti 15:09 "Evine bırakayım" diyerek aracına aldığı kadını ormana alana götürüp cinsel saldırıda bulundu

Son Dakika Haberleri
18:46 İngiltere maçı öncesi korkutan yangın! VAR monitörü havaya uçtu
18:45 Pınar Deniz artık aşkını saklamıyor! Sevgilisi bakın hangi ünlü isim çıktı
18:20 "Polisin uyuşturucu tutanağını sildireceğiz" deyip 500 bin dolar talep eden iki şüpheli yakayı ele verdi
18:06 Tolgay Arslan, Süper Lig'e döndü! Teknik direktörü eski takım arkadaşı olacak
18:04 Boşanacağı eşini sokak ortasında öldüren adamdan ilginç savunma: Ben kitap okuyan, kütüphaneye giden biriyim
17:47 Banyoda kafasından vurularak öldürülen 17 yaşındaki hamile genç kızın bebeğinin aile üyelerinden olmadığı belirlendi
17:45 Prens Selman ilk bombayı patlatıyor! Newcastle United, dünyaca ünlü hoca için adım attı
17:44 Akademisyen Aylin Sözer'i boğazını keserek öldüren sanık mahkemede itiraf etti: Ben öldürmedim
17:30 Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 8 Ekim 2021
17:07 Bakan Dönmez'den doğalgaz ve elektrik fiyatları hakkında açıklama yaptı: Vatandaşa en az şekilde yansıtıyoruz
Hollanda medyası Türk SİHA'larının yeni müşterisini yazdı: Sıradaki ülke Litvanya Hollanda medyası Türk SİHA'larının yeni müşterisini yazdı: Sıradaki ülke Litvanya         
19:14
İngiltere maçı öncesi korkutan yangın! VAR monitörü havaya uçtu İngiltere maçı öncesi korkutan yangın! VAR monitörü havaya uçtu         
18:47
Esnaf ziyaretinde Ahmet Davutoğlu'na İYİ Parti, CHP ve HDP tepkisi: Onlarla birlikte olursanız size oy vermeyiz Esnaf ziyaretinde Ahmet Davutoğlu'na İYİ Parti, CHP ve HDP tepkisi: Onlarla birlikte olursanız size oy vermeyiz         
18:42
Emniyet müdür yardımcısını şehit eden polis memuruna ağırlaştırılmış müebbet istemi Emniyet müdür yardımcısını şehit eden polis memuruna ağırlaştırılmış müebbet istemi         
18:32
Hakkında cinsel taciz soruşturma başlatılan Esra Ersoy'dan karşı hamle Hakkında cinsel taciz soruşturma başlatılan Esra Ersoy'dan karşı hamle         
17:57
Akademisyen Aylin Sözer'i boğazını keserek öldüren sanık mahkemede itiraf etti: Ben öldürmedim Akademisyen Aylin Sözer'i boğazını keserek öldüren sanık mahkemede itiraf etti: Ben öldürmedim         
17:44
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: 3600 ek göstergeyi söke söke getirteceğim CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: 3600 ek göstergeyi söke söke getirteceğim         
15:37
Son Dakika! Afganistan'da cuma namazı esnasında bir camiye bombalı saldırı düzenlendi: 100 ölü, çok sayıda yaralı Son Dakika! Afganistan'da cuma namazı esnasında bir camiye bombalı saldırı düzenlendi: 100 ölü, çok sayıda yaralı         
15:10
Prof. Dr. Sözbilir, deprem tehlikesi altındaki illeri tek tek sıraladı Prof. Dr. Sözbilir, deprem tehlikesi altındaki illeri tek tek sıraladı         
14:44
Miras kavgası yüzünden iki kardeş, ablalarının saçlarını yolup üzerinden traktörle geçtiler Miras kavgası yüzünden iki kardeş, ablalarının saçlarını yolup üzerinden traktörle geçtiler         
13:37
Yasemin Şefkatli, transparan gelinliğini sadece 15 dakika giyebildi Yasemin Şefkatli, transparan gelinliğini sadece 15 dakika giyebildi         
13:34
Ailesinden kalan 1 milyon liralık arazisini mübadele müzesi kurulması şartıyla bağışladı Ailesinden kalan 1 milyon liralık arazisini mübadele müzesi kurulması şartıyla bağışladı         
12:54
Kaza sırasında tutanak tutan doktor feci şekilde hayatını kaybetti! O anlar saniye saniye kamerada Kaza sırasında tutanak tutan doktor feci şekilde hayatını kaybetti! O anlar saniye saniye kamerada         
12:36
Başörtülü fotoğrafını paylaşan Aycan Yanac, kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti Başörtülü fotoğrafını paylaşan Aycan Yanac, kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti         
12:28
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan "Cumhurbaşkanı Erdoğan arasa ona ne söylerdiniz?" sorusuna cevap         
11:06
Başakşehir'in yeni hocası Emre Belözoğlu, Galatasaray'da istenmeyen Feghouli'ni transfer etmeyi düşünüyor Başakşehir'in yeni hocası Emre Belözoğlu, Galatasaray'da istenmeyen Feghouli'ni transfer etmeyi düşünüyor         
10:38
Galatasaray'da Kerem depremi! Astronomik zamlı yeni sözleşmeyi elinin tersiyle itti Galatasaray'da Kerem depremi! Astronomik zamlı yeni sözleşmeyi elinin tersiyle itti         
22:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2021 19:40:19. #1.11#
SON DAKİKA: Meksika'da 600'den fazla göçmen gözaltına alındı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement