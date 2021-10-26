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Son Dakika | Meksika'da kız arkadaşını öldüren gence rekor ceza: 91 yıl hapis - Son Dakika

Son Dakika | Meksika'da kız arkadaşını öldüren gence rekor ceza: 91 yıl hapis

26.10.2021 23:57
Son Dakika | Meksika'da kız arkadaşını öldüren gence rekor ceza: 91 yıl hapis

Gelen son dakika haberine göre Meksika'da bir yargıç, geçtiğimiz yıl 17 yaşındaki kız arkadaşını öldürmekle suçlanan 18 yaşındaki Joel Antonio'ya, 91 yıl 5 ay 15 gün hapis ve 1 milyon 800 bin peso para cezası verdi.

Meksika'da bir yargıç, geçtiğimiz yıl 17 yaşındaki kız arkadaşını öldürmekle suçlanan 18 yaşındaki Joel Antonio'ya, 91 yıl 5 ay 15 gün hapis ve 1 milyon 800 bin peso para cezası verdi.

Meksika'nın Meksika eyaletinde yer alan Toluca kentinde bir mahkemede görülen davada yargıç, geçtiğimiz yıl Kasım ayında 17 yaşındaki kız arkadaşı Gaby'i öldüren 18 yaşındaki Joel Antonio'nun kadın cinayetinden suçluluğuna karar verdi. Yargıç, cinayetin reşit olmayan birine karşı işlenmiş olmasını da göz önünde bulundurarak Antonio'ya rekor bir ceza verdi. Yargıç, Antonio'ya kadın cinayetinden 91 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasının yanı sıra zararın tazminatı için de 1 milyon 800 bin peso (89 bin 100 dolar) para cezası verdi. Hayatını kaybeden Gaby'nin annesi Guadalupe Quiroz, duruşmanın ardından yaptığı açıklamada, yargıcın kararından mutlu olduğunu belirterek, "Bugün bir kadın cinayeti için adalet yerini buldu. Kızım birçok kadın cinayeti kurbanından sadece biri. Benim gibi birçok anne kızlarına adalet için hala savaşıyor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, geçtiğimiz yıl 28 Kasım tarihinde kız arkadaşı Gaby'nin Toluca'da yer alan evine gelen Antonio, aralarında çıkan tartışmanın ardından Gaby'i darp etmişti. Daha sonra kız arkadaşını kesici bir aletle yaralayan ve boğan Antonio, Gaby'nin ölümüne neden olmuştu. - MEXİCO CİTY

Para Cezası, Yargıç, Sonora, Kasım, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Meksika'da kız arkadaşını öldüren gence rekor ceza: 91 yıl hapis - Son Dakika


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