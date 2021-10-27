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Kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika

Kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı

27.10.2021 09:43
Kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı

Mersin'in Silifke ilçesinde jandarma ekipleri, kaçak kazı yapan 3 kişiyi suçüstü yakaladı.

Mersin'in Silifke ilçesinde jandarma ekipleri, kaçak kazı yapan 3 kişiyi suçüstü yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Silifke ilçesi Yeğenli Mahallesi'nde tarihi eser bulmak amacıyla 2'nci derece arkeolojik sit alanı içerisinde kazı yapıldığı ihbarı alındı. Bunun üzerine bölgede araştırma yapan ekipler, iş makinesi ile kaçak kazı yapan 3 kişiyi suçüstü yakaladı. Şahıslar gözaltına alınırken, ele geçirilen antik döneme ait 6 taş eser ise incelenmek üzere Silifke Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - MERSİN

Kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı

Kaçak Kazı, Jandarma, Mersin, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika


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