Son dakika haberleri! Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Ekiplerin adreslerdeki aramasında 510 gram esrar, 150 gram sentetik uyuşturucu, 2 uyuşturucu hap, 3 bin 840 paket gümrük kaçağı sigara ile hassas terazi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığının yazılı açıklamasına göre, uyuşturucu madde satışı yapıldığı istihbaratı alınan adreslere operasyon düzenlendi.

Mersin 'in Tarsus ve Erdemli ilçelerindeki uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.

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