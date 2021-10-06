Mersin'in Tarsus ve Erdemli ilçelerindeki uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığının yazılı açıklamasına göre, uyuşturucu madde satışı yapıldığı istihbaratı alınan adreslere operasyon düzenlendi.
Ekiplerin adreslerdeki aramasında 510 gram esrar, 150 gram sentetik uyuşturucu, 2 uyuşturucu hap, 3 bin 840 paket gümrük kaçağı sigara ile hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı - Son Dakika