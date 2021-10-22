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Son dakika haberleri! Meslektaşının öldürdüğü doktor, toprağa verildi - Son Dakika

Son dakika haberleri! Meslektaşının öldürdüğü doktor, toprağa verildi

22.10.2021 13:36
Son dakika haberleri! Meslektaşının öldürdüğü doktor, toprağa verildi

Edinilen son dakika gelişmesine göre MERSİN'deki Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezi'nde meslektaşı Dr. Hasan Çayır tarafından öldürülen Dr. Ahmet Dikmen'in cenazesi, toprağa verildi.

MERSİN'deki Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezi'nde meslektaşı Dr. Hasan Çayır tarafından öldürülen Dr. Ahmet Dikmen'in cenazesi, toprağa verildi.

Olay, önceki gün Mezitli ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Aynı merkezde görev yapan, daha önce de sorun yaşayan doktorlar Hasan Çayır ile Ahmet Dikmen arasında tartışma çıktı. Çayır, aracında bulundurduğu tüfeği alıp, aile sağlığı merkezine girdikten sonra Dikmen'e ateş açtı. Vücuduna isabet eden saçmalarla yaralanan Dikmen, meslektaşlarının ve personelin müdahalesinin ardından ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ahmet Dikmen, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Olayın ardından gözaltına alınan, emniyetteki ifadesinde susma hakkını kullanan Hasan Çayır, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Dr. Ahmet Dikmen'in Adli Tıp raporunda vücuduna av tüfeğiyle iki kez ateş edildiği, göğsünün sol ön kısmından ve sırt sol kısmından yara aldığı belirlendi.

Dr. Ahmet Dikmen için Akbelen Mezarlığı'na bugün tören düzenlendi. Törene, yakınları, meslektaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Dikmen'in cenazesi, törenin ardından toprağa verildi.


Son dakika haberleri! Meslektaşının öldürdüğü doktor, toprağa verildi
Son dakika haberleri! Meslektaşının öldürdüğü doktor, toprağa verildi
Son dakika haberleri! Meslektaşının öldürdüğü doktor, toprağa verildi
Son dakika haberleri! Meslektaşının öldürdüğü doktor, toprağa verildi
Son dakika haberleri! Meslektaşının öldürdüğü doktor, toprağa verildi
Son dakika haberleri! Meslektaşının öldürdüğü doktor, toprağa verildi
Son dakika haberleri! Meslektaşının öldürdüğü doktor, toprağa verildi

Göçmen Sağlığı Merkezi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Meslektaşının öldürdüğü doktor, toprağa verildi - Son Dakika


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