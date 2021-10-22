Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kosova'ya gerçekleştirdiği ziyaretin ikinci gününde Kosova Başbakanı Albin Kurti ve Eğitim, Bilim, Teknoloji ve Yenilik Bakanı Arberie Nagavci ile bir araya geldi.

Bakan Özer'in Nagavci ile görüşmesi, Kosova'nın başkenti Priştine'deki bakanlık binasında basına kapalı gerçekleşti.

Özer ve Nagavci'nin heyetlerinin de katıldığı görüşmenin ardından Bakan Özer, Kosova Başbakanı Kurti tarafından kabul edildi.

Bu görüşmede, Nagavci, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar ve diğer temsilciler hazır bulundu.

Basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık 25 dakika sürdü.

Temasları kapsamında Kosova'da bulunan Özer, dün Prizren ile Mamuşa şehirlerini ziyaret etmişti.