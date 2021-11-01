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Son dakika haberleri! Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Katar Emiri Al Sani Glasgow'da samimi pozlar verdi - Son Dakika

Son dakika haberleri! Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Katar Emiri Al Sani Glasgow'da samimi pozlar verdi

01.11.2021 21:52
Son dakika haberleri! Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Katar Emiri Al Sani Glasgow'da samimi pozlar verdi

Edinilen son dakika gelişmesine göre İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenen 26. Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı'na katılan Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin samimiyeti fotoğraflara yansıdı.

İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenen 26. Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı'na katılan Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin samimiyeti fotoğraflara yansıdı.

Katar ile Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Mısır arasında yaşanan Körfez krizinin bu yıl başında sona ermesinin ardından Doha ile Kahire ilişkilerinde yaşanan iyileşme İklim Değişikliği Konferansı'na da taşındı.

Mısır Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Bessam Radi, Facebook sayfasından yaptığı açıklamada, Sisi'nin, Katar Emiri ile Glasgow'da bir araya geldiğini belirtti.

Radi, Sisi-Al Sani buluşmasına dair fotoğraf karelerini de paylaştı. Fotoğraflarda, ikilinin, samimi bir şekilde tokalaştığı ve birbirlerine tebessüm ettiği görüldü.

Sisi konferans kapsamında ayrıca Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ve Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile bir araya geldi. Bu görüşmelere ait fotoğraflar da Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü tarafından servis edildi.

Körfez krizi Ula Bildirisi'yle çözüme kavuşmuştu

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" iddiasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı.

Katar, söz konusu ülkelerin tüm suçlamalarını reddederken bu durum Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Körfez krizi, bu yıl 5 Ocak'ta Suudi Arabistan'ın El-Ula kentinde gerçekleştirilen 41. Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi'nde Ula Bildirisi'nin imzalanmasıyla çözüme kavuşmuştu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Katar Emiri Al Sani Glasgow'da samimi pozlar verdi - Son Dakika


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