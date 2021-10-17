Son dakika haberleri... Mısır'da Nil Nehri'ne düşen yolcu minibüs ihbarı asılsız çıktı - Son Dakika

Mısır Başsavcılığı, 10 Ekim'de Giza kentinin İmbaba bölgesinde bir yolcu minibüsünün Nil Nehri'ne düştüğü yönündeki ihbarın asılsız olduğunun tespit edildiğini duyurdu.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, geçen hafta sonu pazar günü kamuoyunda ses getiren bir yolcu minibüsünün içindeki yolcularla beraber Nil Nehri'ne düştüğü ihbarının asılsız çıktığı aktarıldı.

Açıklamada, 10 Ekim'den bu yana olay hakkında yapılan soruşturmanın ardından kaza anına şahit olduklarını iddia eden 3 kişinin yetkili makamları gereksiz yere meşgul ettikleri gerekçesiyle gözaltına alındıkları belirtildi.

10 Ekim'den bu yana devam eden arama ve kurtarma çalışmalarına rağmen minibüs veya yolculara ait herhangi bir ize rastlanmadığı kaydedilen açıklamada, yürütülen soruşturma kapsamında 15 Ekim'de iddiaların gerçeği yansıtmadığı neticesine varıldığı ifade edildi.

Görgü tanıkları, sorgulamada kendi iddialarını yalanladı

Mısır Başsavcılığının emniyetin soruşturma raporlarına dayandırdığı açıklamasında, görgü tanığı olduklarını iddia eden 3 kişinin polisler tarafından yapılan sorgulamada, olaya şahit olmadıklarını, söz konusu iddianın tamamen söylentiden ibaret olduğunu ifade ettikleri bildirildi.

Öte yandan açıklamada, kazanın meydana geldiği iddia edilen köprüdeki hasarın ise motosiklet kazasından kaynaklı olduğu belirtildi.

14 yolcu kapasiteli bir minibüsün Nil Nehri'ne düştüğü belirtilmişti

Devlete ait "El-Ahram" gazetesinde 11 Ekim'de yayınlanan haberde, 14 yolcu kapasiteli bir minibüsün Nil Nehri'ne düştüğü, arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarının üzerinden yaklaşık 24 saat geçmesine rağmen minibüsün bulunamadığı belirtilmişti.

Mısır'ın yerel medyası ve sosyal medyada söz konusu haberin yayılması üzerine kısa sürede kamuoyunda büyük tepkilere neden olmuştu.