Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Barış Pınarı bölgesinde 4 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin verilmeyeceği vurgulandı.
Açıklamada, "Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız bir saldırı girişimini daha önleyerek 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: Saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika