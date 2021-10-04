Üye Girişi
MSB: "Kuzey Irak'ta PKK/KCK terör örgütü mensubu 12 teröristi silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi" - Son Dakika

MSB: "Kuzey Irak'ta PKK/KCK terör örgütü mensubu 12 teröristi silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi"

04.10.2021 15:55
MSB:

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Yıldırım operasyon bölgesindeki Avaşin-Basyan'da bulunan sözde doğu karargahının ele geçirildiğini ve PKK/KCK terör örgütü mensubu 12 teröristi silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Yıldırım operasyon bölgesindeki Avaşin-Basyan'da bulunan sözde doğu karargahının ele geçirildiğini ve PKK/KCK terör örgütü mensubu 12 teröristi silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığına ait sosyal medya hesapları tarafından operasyon hakkında yapılan paylaşımda, "Terör örgütü PKK/KCK'ya Irak'ın kuzeyinde güçlü bir darbe daha indirildi. Pençe-Yıldırım operasyon bölgesindeki Avaşin-Basyan'da bulunan, PKK/KCK terör örgütünün çok güvendiği ve 'ele geçirilmesi imkansız' diye tanımladığı sözde doğu karargahı ele geçirildi. Başarılı bir operasyonla mağaraya sızmayı başaran ve teröristlerle çatışmaya giren komandolarımız, PKK/KCK terör örgütü mensubu 12 teröristi silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirdi" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA

Terör, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa MSB: 'Kuzey Irak'ta PKK/KCK terör örgütü mensubu 12 teröristi silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İstanbul'un ortasında korkunç kaza! Freni patlayan kamyonet iki otomobili de beraberinde sürükledi 16:26 İstanbul'un ortasında korkunç kaza! Freni patlayan kamyonet iki otomobili de beraberinde sürükledi Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 4 Ekim 2021 16:11 Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 4 Ekim 2021 6 yaşındaki küçük kızı istismar edip öldüren katilin cesedi, tren raylarında bulundu 16:01 6 yaşındaki küçük kızı istismar edip öldüren katilin cesedi, tren raylarında bulundu
Eşek görünümlü at! Türkiye'nin az bilinen melez hayvanı Bardo, bilgi yarışmalarının popüler sorusu oldu 15:52 Eşek görünümlü at! Türkiye'nin az bilinen melez hayvanı Bardo, bilgi yarışmalarının popüler sorusu oldu Yetkililerden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde düşen parçalara fileli önlem 15:49 Yetkililerden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde düşen parçalara fileli önlem Namaz kıldığı esnada secdedeyken hayatını kaybetti 15:29 Namaz kıldığı esnada secdedeyken hayatını kaybetti
Yürekleri ısıtan görüntü! Korkuluklara bağladığı iple dereye inip mahsur kalan köpeği kurtardı 15:16 Yürekleri ısıtan görüntü! Korkuluklara bağladığı iple dereye inip mahsur kalan köpeği kurtardı Sahte PCR testi verdikleri için cezaevine gönderilen orkestra ekibi, Bülent Ersoy'a öfke kustu 15:05 Sahte PCR testi verdikleri için cezaevine gönderilen orkestra ekibi, Bülent Ersoy'a öfke kustu

Son Dakika Haberleri
16:30 Sosyal medyada gündem oldu! "Ben üç beş maça atılırım" diyen Sergen Yalçın'ın, tahminleri tuttu
16:26 İstanbul'un ortasında korkunç kaza! Freni patlayan kamyonet iki otomobili de beraberinde sürükledi
16:15 Zirve için birbirleriyle yarıştılar! İşte eylül ayında en çok habere konu olan ünlüler
16:11 Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 4 Ekim 2021
16:02 Emre Belözoğlu basın toplantısında açıklamalarda bulundu: Ben hoca olunca lisans konusu kıymete bindi
16:01 6 yaşındaki küçük kızı istismar edip öldüren katilin cesedi, tren raylarında bulundu
15:56 Ünlü market zinciri Carrefoursa, 40 bin TL'ye kadar kredi verecek
15:37 Son Dakika: Kenan Karaman, A Milli Takım kadrosundan çıkartıldı! Yerine Halil Dervişoğlu girdi
15:29 Namaz kıldığı esnada secdedeyken hayatını kaybetti
15:20 Caner Erkin'den doğum gününü kutlayan Fenerbahçe taraftarına duygusal şarkı
Sosyal medyada gündem oldu! Sosyal medyada gündem oldu! "Ben üç beş maça atılırım" diyen Sergen Yalçın'ın, tahminleri tuttu         
16:31
Zirve için birbirleriyle yarıştılar! İşte eylül ayında en çok habere konu olan ünlüler Zirve için birbirleriyle yarıştılar! İşte eylül ayında en çok habere konu olan ünlüler         
16:16
Emre Belözoğlu basın toplantısında açıklamalarda bulundu: Ben hoca olunca lisans konusu kıymete bindi Emre Belözoğlu basın toplantısında açıklamalarda bulundu: Ben hoca olunca lisans konusu kıymete bindi         
16:02
Ünlü market zinciri Carrefoursa, 40 bin TL'ye kadar kredi verecek Ünlü market zinciri Carrefoursa, 40 bin TL'ye kadar kredi verecek         
15:57
Ejder meyvesi üreten iki ortağın tartışması karakolda son buldu Ejder meyvesi üreten iki ortağın tartışması karakolda son buldu         
15:50
Son Dakika: Kenan Karaman, A Milli Takım kadrosundan çıkartıldı! Yerine Halil Dervişoğlu girdi Son Dakika: Kenan Karaman, A Milli Takım kadrosundan çıkartıldı! Yerine Halil Dervişoğlu girdi         
15:37
Son Dakika: 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan 7 eski generalin cezaevinde kalmasına karar verildi Son Dakika: 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan 7 eski generalin cezaevinde kalmasına karar verildi         
15:16
3 günlük kocasının intihar ettiğini iddia eden kadın, tutuklandı 3 günlük kocasının intihar ettiğini iddia eden kadın, tutuklandı         
15:06
AK Parti MKYK Üyesi Metin Külünk: Sokak bizden sızlanıyor, 'Gelmiyorsunuz, dinlemiyorsunuz' diyor AK Parti MKYK Üyesi Metin Külünk: Sokak bizden sızlanıyor, 'Gelmiyorsunuz, dinlemiyorsunuz' diyor         
15:01
Yok böyle şans! Eşiyle birlikte parkta dolaşan kadın, 4.38 karatlık elmas buldu Yok böyle şans! Eşiyle birlikte parkta dolaşan kadın, 4.38 karatlık elmas buldu         
14:54
Oğulcan Çağlayan'ın Rizespor deplasmanında yer almamasının nedeni başka çıktı Oğulcan Çağlayan'ın Rizespor deplasmanında yer almamasının nedeni başka çıktı         
14:35
Fark şimdiden netleşti! Memur ve emekli maaşlarına enflasyon güncellemesi geliyor Fark şimdiden netleşti! Memur ve emekli maaşlarına enflasyon güncellemesi geliyor         
14:29
Okullarda PCR testi uygulaması başladı! İşte start verilen 10 pilot il Okullarda PCR testi uygulaması başladı! İşte start verilen 10 pilot il         
14:12
Brezilya'da insanlık dramı yaşanıyor! Hayvan leşlerini yemek için hücum edenler insanlar dünyayı ayağa kaldırdı Brezilya'da insanlık dramı yaşanıyor! Hayvan leşlerini yemek için hücum edenler insanlar dünyayı ayağa kaldırdı         
12:25
Sigaraya 1 lira zam geldi, sosyal medya yıkıldı! Vatandaşlar arka arkaya esprili paylaşımlar yapıyor Sigaraya 1 lira zam geldi, sosyal medya yıkıldı! Vatandaşlar arka arkaya esprili paylaşımlar yapıyor         
12:06
Türkiye'nin 57 yıllık gıda devi Yörsan, 2022 tarihinde icradan satışa çıkarılıyor Türkiye'nin 57 yıllık gıda devi Yörsan, 2022 tarihinde icradan satışa çıkarılıyor         
10:45
Genç adam; karısı, kaynanası ve baldızıyla 4'lü ilişki yaşıyor Genç adam; karısı, kaynanası ve baldızıyla 4'lü ilişki yaşıyor         
21:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2021 16:36:33. #1.13#
SON DAKİKA: MSB: "Kuzey Irak'ta PKK/KCK terör örgütü mensubu 12 teröristi silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi" - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement