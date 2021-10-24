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Son dakika haberleri! MSB: Saldırı girişimindeki 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Son dakika haberleri! MSB: Saldırı girişimindeki 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

24.10.2021 12:11
Son dakika haberleri! MSB: Saldırı girişimindeki 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haber: MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişimindeki 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişimindeki 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermeyeceğiz. Bölgede her türlü tedbiri alan Kahraman Komandolarımız bir saldırı girişimini daha önleyerek 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" ifadeleri kullanıldı.


Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! MSB: Saldırı girişimindeki 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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