Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü Yerleşkesinde patlama meydana geldi.
Eskişehir yolundaki yerleşkede sabah saatlerinde yaşanan patlama sonrası yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Bölgede önlem alan güvenlik güçleri, yolu trafiğe kapattı.
İtfaiye yetkilileri, aldıkları ilk bilgiye göre patlamanın doğal gaz borusundaki sızıntıdan kaynaklanmış olabileceğini belirtti.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri | MTA Yerleşkesinde patlama oldu (1) - Son Dakika