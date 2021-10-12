Son dakika haberleri: Muş'ta çok sayıda silah ve fişek ele geçirildi - Son Dakika

Muş'un Varto ilçesinde ruhsatsız silahlar ile bu silahlara ait çok sayıda fişek ve şarjör ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, silah ve mühimmat kaçakçılığının önlenmesi amacıyla çalışma yürüten İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 7-8 Ekim tarihlerinde Varto'da operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda, 3 kalaşnikof piyade tüfeği, keskin nişancı tüfeği, 8 kalaşnikof şarjörü, 448 kalaşnikof fişeği, 42 keskin nişancı tüfeği fişeği ve av tüfeği ele geçirildi.

Olayla ilgili 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.