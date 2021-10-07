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Son dakika haberleri! Nevşehir'de seyir halindeki araca tüfekle ateş eden 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Nevşehir'de seyir halindeki araca tüfekle ateş eden 2 şüpheli tutuklandı

07.10.2021 15:39
Son dakika haberleri! Nevşehir'de seyir halindeki araca tüfekle ateş eden 2 şüpheli tutuklandı

Son dakika gündem haberine göre Nevşehir'de seyir halindeki otomobilin sürücüne tüfekle ateş eden iki şüpheli tutuklandı.

Nevşehir'de seyir halindeki otomobilin sürücüne tüfekle ateş eden iki şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Bekdik Mahallesi'nde otomobiliyle seyir halinde olan H.Ö'ye, yanına yaklaşan başka bir araçtan tüfekle ateş açıldı.

Yüzünden yaralanan H.Ö, kentteki özel bir hastanede tedavi altına alındı. Polis ekiplerince kimlikleri tespit edilen zanlılar B.K. ve S.I. operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki ifadelerinde, husumetlilerinin aracına benzettikleri için H.Ö'nün kullandığı otomobile ateş ettiklerini söyledikleri öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen B.K. ve S.I. nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Nevşehir'de seyir halindeki araca tüfekle ateş eden 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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