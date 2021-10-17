Son dakika haberleri: Niğde'de otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü öldü - Son Dakika

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

AK Parti, CHP, MHP, HDP ve İYİ Parti'ye yapılacak Hazine yardımı detayları belirlendi! Erken seçim olursa rakam toplamda 1.9 milyara çıkacak

Ümit Karan ve kardeşi arkadaş kurbanı oldu! 1 milyon 700 bin lira kaptırınca savcılığa koştu