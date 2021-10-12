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Son dakika haberleri... Oğluyla birlikte uyuyan arkadaşını öldürmüştü, hakkında istenen ceza belli oldu - Son Dakika

Son dakika haberleri... Oğluyla birlikte uyuyan arkadaşını öldürmüştü, hakkında istenen ceza belli oldu

12.10.2021 14:28

Gelen son dakika haberine göre Oğluyla birlikte uyuyan arkadaşını öldürmüştü, hakkında istenen ceza belli oldu Kocaeli'de cezaevinden çıktıktan sonra yanına sığındığı arkadaşını, oğluyla birlikte uyuduğu sırada öldüren sanık hakkında müebbet hapis istendi.

Oğluyla birlikte uyuyan arkadaşını öldürmüştü, hakkında istenen ceza belli oldu

KOCAELİ - Kocaeli'de cezaevinden çıktıktan sonra yanına sığındığı arkadaşını, oğluyla birlikte uyuduğu sırada öldüren sanık hakkında müebbet hapis istendi.

Olay, 16 Haziran 2020 tarihinde Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Halıdere Yeni Mahallesi 2122 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, inşaat işi ile uğraşan Çelebi Aydaş (47), sokak üzerinde bulunan lüks villasında cezaevinden firar ederek kendisiyle kalan Fatih O. isimli arkadaşı ile akşam saatlerinde alkol almaya başladı. Birlikte alkol alan şahıslar bir süre sonra tartıştı. Tartışma sonrası Aydaş, küçük oğlu B.A. ile uyumaya gitti. Daha sonra Fatih O., Aydaş'ın oğlu ile uyuduğu sırada sırtından vurarak öldürdü. Olayın ardından kaçan Fatih O., çalıntı araçla Çanakkale'de polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde olay gecesini anlatan Fatih O., Aydaş ile birlikte alkol alırken, siyasi sebeple tartışmaya başladığını ve Aydaş'ı terör örgütü propagandası yaptığı için öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

"Sanığın en ağır cezayı almasını istiyorum"

'Kasten öldürme' suçundan yargılanan Fatih O.'nun Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi. Duruşma salonunda sanık Fatih O., taraf avukatları ve Çelebi Aydaş'ın eşi Ayten Aydaş katıldı. Sanıktan şikayetçi olduğunu söyleyen Ayten Aydaş, "Madem benim eşim PKK'lı ve uyuşturucu taciriydi neden eşimin evine geldi?, neden eşimle birlikte oturdu? Sanığın en ağır cezayı almasını istiyorum" dedi.

"Müebbet hapis talebi"

Olayla ilgili mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, Fatih O.'nun Çelebi Aydaş'ı silahla öldürdüğü sabit olduğundan sanığın müebbet hapis ile cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, avukatların süre talep etmeleri üzerine duruşmayı erteledi.

Son dakika haberleri... Oğluyla birlikte uyuyan arkadaşını öldürmüştü, hakkında istenen ceza belli oldu
Son dakika haberleri... Oğluyla birlikte uyuyan arkadaşını öldürmüştü, hakkında istenen ceza belli oldu
Son dakika haberleri... Oğluyla birlikte uyuyan arkadaşını öldürmüştü, hakkında istenen ceza belli oldu
Son dakika haberleri... Oğluyla birlikte uyuyan arkadaşını öldürmüştü, hakkında istenen ceza belli oldu

Kocaeli, Çelebi, Alkol, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Oğluyla birlikte uyuyan arkadaşını öldürmüştü, hakkında istenen ceza belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Oğluyla birlikte uyuyan arkadaşını öldürmüştü, hakkında istenen ceza belli oldu - Son Dakika
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