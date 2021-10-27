Üye Girişi
Son dakika haberleri | Ölüm yanı başından geçti, telefonla konuşmaya devam etti...O anlar kamerada - Son Dakika

Son dakika haberleri | Ölüm yanı başından geçti, telefonla konuşmaya devam etti...O anlar kamerada

27.10.2021 22:41

Gelen son dakika haberine göre Ölüm yanı başından geçti, telefonla konuşmaya devam etti.

Ölüm yanı başından geçti, telefonla konuşmaya devam etti...O anlar kamerada

Önüne çıkan otomobile çarpmamak için direksiyonu kaldırıma kırdı, yayalara çarpmamak için refüje çıktı

Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, cep telefonuyla konuşurken ölümün teğet geçtiği yayanın rahat hareketleri görenleri hayrete düşürdü

ANTALYA - Antalya'da önüne çıkan araca çarpmamak için otomobilinin direksiyonu kaldırıma doğru kıran sürücü, yayalara çarpmamak için ikinci kez direksiyonu kırıp orta refüje çıktı. Kazada yaralanan olmazken, olay anında cep telefonuyla konuşurken ölümün teğet geçtiği yayanın rahat hareketleri, görenleri hayrete düşürdü.

Kaza, dün öğlen saatlerinde Kepez ilçesi Kanal Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir hafif ticari aracın önüne tali yoldan otomobil çıktı. Hafif ticari aracın sürücüsü, otomobile çarpmamak için önce direksiyonunu kaldırıma, yayaları görünce ise refüje doğru kırdı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün aracı, refüje çıkarak durabildi. Kazada yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Telefonla konuşmaya devam etti

Kazaya neden olan olay ise güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, önüne çıkan otomobile çarpmamak için sürücünün direksiyonu kaldırıma doğru kırması ve o sırada kaldırım kenarında yürüyen yayalara çarpmamak için ani bir manevra yapması yer aldı. Olay anında ise cep telefonuyla konuşan bir yayanın, kendisine çarpmaktan kıl payı kurtulduğu aracı önemsemeyip telefon görüşmesini sürdürmesi ise dikkat çekti.

Son dakika haberleri | Ölüm yanı başından geçti, telefonla konuşmaya devam etti...O anlar kamerada
Son dakika haberleri | Ölüm yanı başından geçti, telefonla konuşmaya devam etti...O anlar kamerada
Son dakika haberleri | Ölüm yanı başından geçti, telefonla konuşmaya devam etti...O anlar kamerada

Cep Telefonu, Antalya, Vefat, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Ölüm yanı başından geçti, telefonla konuşmaya devam etti...O anlar kamerada - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Basketbolcu Metecan Birsen, Selin Ciğerci'yle aşk yaşadığı dedikodularını yalanladı 21:26 Basketbolcu Metecan Birsen, Selin Ciğerci'yle aşk yaşadığı dedikodularını yalanladı Son Dakika! Bilim Kurulu toplantısının ardından konuşan Sağlık Bakanı Koca: Çok yakında vaka sayıları düşecek 20:46 Son Dakika! Bilim Kurulu toplantısının ardından konuşan Sağlık Bakanı Koca: Çok yakında vaka sayıları düşecek Bayraktar TB2 SİHA, ihracatta ülke sayısını 13'e çıkardı 20:25 Bayraktar TB2 SİHA, ihracatta ülke sayısını 13'e çıkardı
Doğal gaz santralinde korkutan patlama sesi! Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi 19:40 Doğal gaz santralinde korkutan patlama sesi! Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi Diyanet', 18:32 Diyanet', "alkollü içecek gideri" iddiasına açıklık getirdi: Çay alımı harcaması sisteme yanlış kodla girilmiş Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem Şirin, iş insanı Fevzi Tokat'ın torunu çıktı 17:47 Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem Şirin, iş insanı Fevzi Tokat'ın torunu çıktı
Sarıyer Belediyesi'nde asgari ücret 5 bin TL'ye yükseldi 16:00 Sarıyer Belediyesi'nde asgari ücret 5 bin TL'ye yükseldi Oğlunu eşinden ayırmak isteyen kaynananın sözleri Esra Erol'u kızdırdı: Oğlumu ben doğurdum, o benim 14:25 Oğlunu eşinden ayırmak isteyen kaynananın sözleri Esra Erol'u kızdırdı: Oğlumu ben doğurdum, o benim

Son Dakika Haberleri
18:42 Tartıştığı eşini göğsünden bıçaklayarak öldüren kadın, tutuklanarak cezaevine gönderildi
18:32 Diyanet', "alkollü içecek gideri" iddiasına açıklık getirdi: Çay alımı harcaması sisteme yanlış kodla girilmiş
18:23 İzzet Yıldızhan'dan olay sözler: Kızlarımın eş seçme şansı yok
18:05 Müge Anlı'da ortaya çıkan Güldane Biçer cinayetinde katil zanlısının savunması tüyler ürpertti
17:49 Mısır tarlasında yürüyen çobanlar, cenini kordon bağıyla birlikte buldu
17:47 Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem Şirin, iş insanı Fevzi Tokat'ın torunu çıktı
17:32 Masumlar Apartmanı, Ada Masalı son bölüm özeti! Ada Masalı yeni bölüm ön izleme
17:11 Devlet kanalında çalışan spikerden skandal! Anında kovuldu
16:50 Son Dakika: MHK'nin yeni başkanı Ferhat Gündoğdu oldu
16:48 Son Dakika: Benzine indirim geldi! Gece yarısından itibaren 25 kuruş indirim uygulanacak
Şebnem Şirin'in boğazını keserek öldüren katil zanlısı suç makinesi çıktı Şebnem Şirin'in boğazını keserek öldüren katil zanlısı suç makinesi çıktı         
22:27
Orman yangını sonrası tutuklanıp serbest kalan 7 Rus turist mutluluklarını sosyal medyadan paylaştı Orman yangını sonrası tutuklanıp serbest kalan 7 Rus turist mutluluklarını sosyal medyadan paylaştı         
21:25
Bakan Koca, kaza sonucu ölen Rümeysa'nın 36 saat çalıştığı iddiasını yalanladı Bakan Koca, kaza sonucu ölen Rümeysa'nın 36 saat çalıştığı iddiasını yalanladı         
20:41
Kılıçdaroğlu'ndan hükümete dikkat çeken talep: Elektrik faturalarındaki KDV'yi kış boyunca kaldır Kılıçdaroğlu'ndan hükümete dikkat çeken talep: Elektrik faturalarındaki KDV'yi kış boyunca kaldır         
19:56
Son Dakika: Türkiye'de 27 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 210 kişi vefat etti, 26 bin 896 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 27 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 210 kişi vefat etti, 26 bin 896 yeni vaka tespit edildi         
19:31
Mısır tarlasında yürüyen çobanlar, cenini kordon bağıyla birlikte buldu Mısır tarlasında yürüyen çobanlar, cenini kordon bağıyla birlikte buldu         
17:49
Devlet kanalında çalışan spikerden skandal! Anında kovuldu Devlet kanalında çalışan spikerden skandal! Anında kovuldu         
17:12
Kanadalı Telemus Systems şirketi, Türkiye'ye uygulanan ambargodan sonra iflas etti Kanadalı Telemus Systems şirketi, Türkiye'ye uygulanan ambargodan sonra iflas etti         
15:38
Evine sığınan kadınla uyurken zorla ilişkiye girdi, Evine sığınan kadınla uyurken zorla ilişkiye girdi, "Azgındım" savunması şaşkınlık yarattı         
14:23
Eski Bakan Bülent Akarcalı, Eski Bakan Bülent Akarcalı, "Çocukluğunu bilirim" dediği Osman Kavala'yla ilgili bilinmeyenleri Haberler.com'a anlattı         
13:54
Zeynep Demirel'in duygusal doğum günü mesajı eşi Volkan Demirel'i ağlattı Zeynep Demirel'in duygusal doğum günü mesajı eşi Volkan Demirel'i ağlattı         
13:52
Sokak ortasında cesedi bulunan kadının, intihar ettiği öğrenildi Sokak ortasında cesedi bulunan kadının, intihar ettiği öğrenildi         
13:46
Fuhuş operasyonunda detaylar kan dondurdu! 18 yaşından küçük kızları asker eğlencesi ve düğünlere götürmüşler Fuhuş operasyonunda detaylar kan dondurdu! 18 yaşından küçük kızları asker eğlencesi ve düğünlere götürmüşler         
12:06
Gelecekten geldiğini söylen adamın anlattıkları korkuttu Gelecekten geldiğini söylen adamın anlattıkları korkuttu         
11:23
Kulislerin konuştuğu o iddia: Kemal Kılıçdaroğlu'nun kafasındaki Cumhurbaşkanı adayı Özgür Demirtaş Kulislerin konuştuğu o iddia: Kemal Kılıçdaroğlu'nun kafasındaki Cumhurbaşkanı adayı Özgür Demirtaş         
10:33
Hakan Çalhanoğlu, beklentiyi karşılayamadı! Devre arasında Inter'den gönderiliyor Hakan Çalhanoğlu, beklentiyi karşılayamadı! Devre arasında Inter'den gönderiliyor         
09:47
Okuyan köy! 350 nüfuslu Zile'de 1 başbakan yardımcısı, orgeneral ve 20 tane profesör yetişti Okuyan köy! 350 nüfuslu Zile'de 1 başbakan yardımcısı, orgeneral ve 20 tane profesör yetişti         
09:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2021 22:46:17. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Ölüm yanı başından geçti, telefonla konuşmaya devam etti...O anlar kamerada - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement