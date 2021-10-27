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Son dakika haberleri... ORMANLIK ALANDAKİ MEZAR İHBARI POLİSİ ALARMA GEÇİRDİ - Son Dakika

Son dakika haberleri... ORMANLIK ALANDAKİ MEZAR İHBARI POLİSİ ALARMA GEÇİRDİ

27.10.2021 15:43

Son dakika haberleri: Antalya'da ormanlık alanda yeni kazılıp, kapatılmış mezar olduğu ihbarı polisi harekete geçirdi.

Antalya'da ormanlık alanda yeni kazılıp, kapatılmış mezar olduğu ihbarı polisi harekete geçirdi. İhbarın ardından adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Polis, mezar olduğu iddia edilen kumu, önce eliyle daha sonra kürekle kazdı. Yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Polis, kazdığı çukuru örtüp, normale döndü.

Olay, saat 14.30 sıralarında nitelikli doğal koruma alanı ilan edilen Lara kumul ve ormanlarında meydana geldi. Ormanlık alanın yeni kazıldığını ve mezar olabileceğini belirten bir kişi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarın ardından bölgeye polis çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa süre içinde belirtilen adrese gelen ekipler, bölgede yaptığı araştırmanın ardından önce eliyle daha sonra kürekle kumu kazdı. Yapılan incelemede herhangi bir şey bulunamadı. Kumun oyun amaçlı kazılmış olabilme ihtimalini değerlendiren polis, kazdığını alanı kapattıktan sonra olay yerinden ayrıldı.

Son dakika haberleri... ORMANLIK ALANDAKİ MEZAR İHBARI POLİSİ ALARMA GEÇİRDİ
Son dakika haberleri... ORMANLIK ALANDAKİ MEZAR İHBARI POLİSİ ALARMA GEÇİRDİ
Son dakika haberleri... ORMANLIK ALANDAKİ MEZAR İHBARI POLİSİ ALARMA GEÇİRDİ
Son dakika haberleri... ORMANLIK ALANDAKİ MEZAR İHBARI POLİSİ ALARMA GEÇİRDİ

Antalya, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... ORMANLIK ALANDAKİ MEZAR İHBARI POLİSİ ALARMA GEÇİRDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... ORMANLIK ALANDAKİ MEZAR İHBARI POLİSİ ALARMA GEÇİRDİ - Son Dakika
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