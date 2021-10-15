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Son dakika haberleri: Osmaniye merkezli 5 ilde terör operasyonu: 3 tutuklu - Son Dakika

Son dakika haberleri: Osmaniye merkezli 5 ilde terör operasyonu: 3 tutuklu

15.10.2021 19:15

Son dakika 3. sayfa haberi... Osmaniye merkezli 5 ilde terör operasyonu: 3 tutuklu Osmaniye merkezli 5 ilde düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan Suriye uyruklu 5 şahıstan 3'ü tutuklandı.

Osmaniye merkezli 5 ilde terör operasyonu: 3 tutuklu

OSMANİYE - Osmaniye merkezli 5 ilde düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan Suriye uyruklu 5 şahıstan 3'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün PKK/KCK - PYD/ YPG terör örgütlerine yönelik koordineli olarak başlattığı çalışmalar neticesinde Osmaniye merkezli Gaziantep, Şanlıurfa, Mersin ve Adana'da belirlenen adreslere eş zamanlı olarak şafak operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında Suriye uyruklu M.M., A.G., A.B., İ.M.G. ve M.M. isimli şahsılar gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan M.M. ile A.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken A.B., İ.M.G. ve M.M. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son dakika haberleri: Osmaniye merkezli 5 ilde terör operasyonu: 3 tutuklu
Son dakika haberleri: Osmaniye merkezli 5 ilde terör operasyonu: 3 tutuklu
Son dakika haberleri: Osmaniye merkezli 5 ilde terör operasyonu: 3 tutuklu
Son dakika haberleri: Osmaniye merkezli 5 ilde terör operasyonu: 3 tutuklu
Son dakika haberleri: Osmaniye merkezli 5 ilde terör operasyonu: 3 tutuklu
Son dakika haberleri: Osmaniye merkezli 5 ilde terör operasyonu: 3 tutuklu

Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele, Osmaniye, Terör, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Osmaniye merkezli 5 ilde terör operasyonu: 3 tutuklu - Son Dakika


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