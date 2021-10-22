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Son dakika haberleri! Otomobilin çarptığı motosikletli ağır yaralandı; kaza kamerada - Son Dakika

Son dakika haberleri! Otomobilin çarptığı motosikletli ağır yaralandı; kaza kamerada

22.10.2021 11:40
Son dakika haberleri! Otomobilin çarptığı motosikletli ağır yaralandı; kaza kamerada

Son dakika habere göre SAMSUN'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Hikmet Özçağlar (71), ağır yaralandı.

SAMSUN'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Hikmet Özçağlar (71), ağır yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 19 Ekim günü saat 20.30 sıralarında İlkadım ilçesi Korhan Ekiz Bulvarı'nda meydana geldi. Dönüş yapmak isteyen Ömer Ç.'nin kullandığı 55 ADL 182 plakalı otomobil, Hikmet Özçağlar yönetimindeki 55 AB 127 plakalı motosiklete çarptı. Kazada Özçağlar yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Hikmet Özçağlar, hastaneye kaldırdı. Ameliyat edilen Özçağlar'ın hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Kaza sonrası gözaltına alınan otomobil sürücüsü Ömer Ç. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.Bu arada kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin çarptığı motosikletteki sürücünün savrulup yerde sürüklendiği ve çevredeki esnafın yardıma koştuğu görülüyor.


Son dakika haberleri! Otomobilin çarptığı motosikletli ağır yaralandı; kaza kamerada
Son dakika haberleri! Otomobilin çarptığı motosikletli ağır yaralandı; kaza kamerada
Son dakika haberleri! Otomobilin çarptığı motosikletli ağır yaralandı; kaza kamerada
Son dakika haberleri! Otomobilin çarptığı motosikletli ağır yaralandı; kaza kamerada
Son dakika haberleri! Otomobilin çarptığı motosikletli ağır yaralandı; kaza kamerada
Son dakika haberleri! Otomobilin çarptığı motosikletli ağır yaralandı; kaza kamerada
Son dakika haberleri! Otomobilin çarptığı motosikletli ağır yaralandı; kaza kamerada
Son dakika haberleri! Otomobilin çarptığı motosikletli ağır yaralandı; kaza kamerada
Son dakika haberleri! Otomobilin çarptığı motosikletli ağır yaralandı; kaza kamerada
Son dakika haberleri! Otomobilin çarptığı motosikletli ağır yaralandı; kaza kamerada
Son dakika haberleri! Otomobilin çarptığı motosikletli ağır yaralandı; kaza kamerada

Korhan Ekiz Bulvarı, İlkadım, Ekim, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Otomobilin çarptığı motosikletli ağır yaralandı; kaza kamerada - Son Dakika


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