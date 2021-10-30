Son dakika haberleri! Paraguay'daki 29 Ekim resepsiyonuna hükümeti temsilen üç bakan katıldı - Son Dakika

Türkiye'nin Asuncion Büyükelçiliği'nde düzenlenen 29 Ekim resepsiyonuna Paraguay hükümetini temsilen üç bakan katıldı.

Türkiye'nin Asuncion Büyükelçiliğinden edinilen bilgiye göre, elçilik tarafından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna, Paraguay hükümetini temsilen üç bakan katılırken, Başkanlık Sarayı kırmızı-beyaz renklerle ışıklandırıldı.

Resepsiyona, Paraguay Sağlık Bakanı Julio Borba, Çocuk Bakanı Teresa Martinez, Kadın Bakanı Celina Lezcano ile Dışişleri Bakan Yardımcısı Raul Cano'nun yanı sıra diğer birçok yetkili, kordiplomatik mensubu ve Türk vatandaşı katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajını, İspanyolca olarak Türkiye Bursları ile Türkiye'de yüksek lisans eğitimi gören Paraguaylı öğrenci Cecilia Nunez okudu.

Türkiye'nin Asuncion Büyükelçisi Serhat Aksen, resepsiyonda yaptığı konuşmada, karşılıklı büyükelçiliklerin açılması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2018'de Asuncion'u ziyaretleriyle yakalanan ivmenin sürdürülmesi için Paraguay Devlet Başkanı Mario Abdo'nun ertelenen ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yapılamayan Türkiye ziyaretinin gerçekleşmesini beklediklerini kaydetti.

Büyükelçi Aksen, ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla Türkiye'de Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) bünyesinde Türkiye-Paraguay İş Konseyi kurulmasında son aşamaya gelindiğini, Konsey'in Türkiye'deki muadili olarak Paraguay-Türkiye Ticaret Odası kurulmasına yönelik olarak da Paraguay makamlarıyla çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti.

Resepsiyonda, Türkiye'nin tarihi ve turistik yöreleri, savunma sanayii ürünleri, yerli otomobil TOGG ve Türk Hava Yolları (THY) ile ilgili görseller paylaşıldı.

Resepsiyon sonunda konuklara hatıra olarak nazar boncuğu hediye edildi.