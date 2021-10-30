Üye Girişi
Son dakika haberleri! Paraguay'daki 29 Ekim resepsiyonuna hükümeti temsilen üç bakan katıldı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Paraguay'daki 29 Ekim resepsiyonuna hükümeti temsilen üç bakan katıldı

30.10.2021 12:52
Son dakika haberleri! Paraguay'daki 29 Ekim resepsiyonuna hükümeti temsilen üç bakan katıldı

Son dakika haberi... Türkiye'nin Asuncion Büyükelçiliği'nde düzenlenen 29 Ekim resepsiyonuna Paraguay hükümetini temsilen üç bakan katıldı.

Türkiye'nin Asuncion Büyükelçiliği'nde düzenlenen 29 Ekim resepsiyonuna Paraguay hükümetini temsilen üç bakan katıldı.

Türkiye'nin Asuncion Büyükelçiliğinden edinilen bilgiye göre, elçilik tarafından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna, Paraguay hükümetini temsilen üç bakan katılırken, Başkanlık Sarayı kırmızı-beyaz renklerle ışıklandırıldı.

Resepsiyona, Paraguay Sağlık Bakanı Julio Borba, Çocuk Bakanı Teresa Martinez, Kadın Bakanı Celina Lezcano ile Dışişleri Bakan Yardımcısı Raul Cano'nun yanı sıra diğer birçok yetkili, kordiplomatik mensubu ve Türk vatandaşı katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajını, İspanyolca olarak Türkiye Bursları ile Türkiye'de yüksek lisans eğitimi gören Paraguaylı öğrenci Cecilia Nunez okudu.

Türkiye'nin Asuncion Büyükelçisi Serhat Aksen, resepsiyonda yaptığı konuşmada, karşılıklı büyükelçiliklerin açılması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2018'de Asuncion'u ziyaretleriyle yakalanan ivmenin sürdürülmesi için Paraguay Devlet Başkanı Mario Abdo'nun ertelenen ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yapılamayan Türkiye ziyaretinin gerçekleşmesini beklediklerini kaydetti.

Büyükelçi Aksen, ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla Türkiye'de Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) bünyesinde Türkiye-Paraguay İş Konseyi kurulmasında son aşamaya gelindiğini, Konsey'in Türkiye'deki muadili olarak Paraguay-Türkiye Ticaret Odası kurulmasına yönelik olarak da Paraguay makamlarıyla çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti.

Resepsiyonda, Türkiye'nin tarihi ve turistik yöreleri, savunma sanayii ürünleri, yerli otomobil TOGG ve Türk Hava Yolları (THY) ile ilgili görseller paylaşıldı.

Resepsiyon sonunda konuklara hatıra olarak nazar boncuğu hediye edildi.

Paraguay, Asuncion, Türkiye, 29 Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Paraguay'daki 29 Ekim resepsiyonuna hükümeti temsilen üç bakan katıldı - Son Dakika


Son Dakika

Hadise, Mehmet Dinçerler'in annesi ile tanıştı 12:41 Hadise, Mehmet Dinçerler'in annesi ile tanıştı Yakasına 12:39 Yakasına "tokalaşmak, sarılmak, öpüşmek yasaktır" yazılı pankartla dolaşan başkanı virüse yenik düştü Galatasaray'da 100 milyon liralık plan devrede 12:36 Galatasaray'da 100 milyon liralık plan devrede
Son dakika spor haberleri! Spor dünyasında yaşanan son gelişmelr 12:33 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasında yaşanan son gelişmelr Yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden Kürşat Yılmaz gece yarısı tahliye oldu 12:01 Yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden Kürşat Yılmaz gece yarısı tahliye oldu 17 yaşındaki kız, Youtube'dan izlediği videolarla tek başına doğum yaptı 11:57 17 yaşındaki kız, Youtube'dan izlediği videolarla tek başına doğum yaptı
Uygun fiyatlı muz, ton ton satılıyor 11:22 Uygun fiyatlı muz, ton ton satılıyor 1917 rakımlı tepede nokta operasyonunda 4 PKK'lı teslim oldu 11:15 1917 rakımlı tepede nokta operasyonunda 4 PKK'lı teslim oldu

Son Dakika Haberleri
12:39 Markette Türk bayrağını gören çocuğun yaptığı duygulandırdı
12:38 Yakasına "tokalaşmak, sarılmak, öpüşmek yasaktır" yazılı pankartla dolaşan başkanı virüse yenik düştü
12:37 Sevgisiyle cinsel ilişkiye girerken yakalanan genç, dehşet saçtı
12:35 Galatasaray'da 100 milyon liralık plan devrede
12:35 Joe Biden'dan Papa'ya Madeni para hediyesi
12:34 Başkan adayı Erman Kunter'den mesaj: Danışmanın maaşıyla lig yönetilir
11:59 Aleyna Tilki'nin annesi, takipçisine küfretti
11:56 17 yaşındaki kız, Youtube'dan izlediği videolarla tek başına doğum yaptı
11:52 Galatasaray'dan Fenerbahçe'yi çıldırtacak Vedat Muriqi hamlesi
11:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatıyla emekli ve asgari ücretliler ciddi zam alacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 zirvesi törenine katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 zirvesi törenine katıldı         
12:53
Markette Türk bayrağını gören çocuğun yaptığı duygulandırdı Markette Türk bayrağını gören çocuğun yaptığı duygulandırdı         
12:40
Sevgisiyle cinsel ilişkiye girerken yakalanan genç, dehşet saçtı Sevgisiyle cinsel ilişkiye girerken yakalanan genç, dehşet saçtı         
12:38
Başkan adayı Erman Kunter'den mesaj: Danışmanın maaşıyla lig yönetilir Başkan adayı Erman Kunter'den mesaj: Danışmanın maaşıyla lig yönetilir         
12:34
Küçük kız çocuğunun talebini duyan Cumhurbaşkanı Erdoğan: İyi yetiştirmişsin Küçük kız çocuğunun talebini duyan Cumhurbaşkanı Erdoğan: İyi yetiştirmişsin         
12:02
Aleyna Tilki'nin annesi, takipçisine küfretti Aleyna Tilki'nin annesi, takipçisine küfretti         
11:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatıyla emekli ve asgari ücretliler ciddi zam alacak Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatıyla emekli ve asgari ücretliler ciddi zam alacak         
11:53
958 milyon lira ceza kesilen BİM'den ilk açıklama: Haksız kararı yargıya taşıyacağız 958 milyon lira ceza kesilen BİM'den ilk açıklama: Haksız kararı yargıya taşıyacağız         
11:17
Tuttuğu balığın ağzını açan işçi, gördükleri karşısında ne yapacağını bilemedi Tuttuğu balığın ağzını açan işçi, gördükleri karşısında ne yapacağını bilemedi         
10:07
Prof. Dr. Şener'den kapanma açıklaması: Vaka sayısı 60 binlere sıçrarsa yeniden kapanma gündeme gelebilir Prof. Dr. Şener'den kapanma açıklaması: Vaka sayısı 60 binlere sıçrarsa yeniden kapanma gündeme gelebilir         
09:59
Ölmeden önce yakınlarını düşünüp, tabutun yanına sesini koydu Ölmeden önce yakınlarını düşünüp, tabutun yanına sesini koydu         
09:29
AKM açıldı, Meral Akşener'in yıllar önce attığı tweet tekrar gündem oldu AKM açıldı, Meral Akşener'in yıllar önce attığı tweet tekrar gündem oldu         
09:11
Siirt'te Siirt'te "Burası Kürdistan" diyen kişi serbest bırakıldı         
09:05
Muharrem İnce halay çekerken davul bir anda sustu, olayın aslı anlaşılınca arbede yaşandı Muharrem İnce halay çekerken davul bir anda sustu, olayın aslı anlaşılınca arbede yaşandı         
23:32
Meteoroloji bölge bölge uyardı: 8 ile kar, 11 ile kuvvetli yağış bekleniyor Meteoroloji bölge bölge uyardı: 8 ile kar, 11 ile kuvvetli yağış bekleniyor         
19:10
Bülent Ersoy, sahte PCR testi sebebiyle cezaevinde kalan orkestra üyesiyle birbirine girdi Bülent Ersoy, sahte PCR testi sebebiyle cezaevinde kalan orkestra üyesiyle birbirine girdi         
16:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na sürpriz davet Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na sürpriz davet         
15:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2021 13:00:21. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Paraguay'daki 29 Ekim resepsiyonuna hükümeti temsilen üç bakan katıldı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement