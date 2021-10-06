Son dakika haberleri... Park halindeki otomobilde yangın - Son Dakika

Yangın, vatandaşlar tarafından 112'ye haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Dumandan zehirlenen şahıs ise sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekiplerince yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - SAMSUN

Yangın, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bir depoda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, depoda park halinde bulunan otomobilde yangın çıktı. Yangını söndürmek isteyen Ahmet Demir , dumandan etkilendi.

Samsun 'un Bafra ilçesinde bir iş yerinde bulunan otomobilde yangın çıktı. Söndürmek isteyen bir kişi dumandan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

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