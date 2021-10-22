Son dakika haberi: Pendik'te silahlı saldırıya uğrayan kişinin ölümüne ilişkin 2 yeğeni tutuklandı - Son Dakika

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Pendik'te, aralarındaki arazi anlaşmazlığı nedeniyle silahlı saldırıda amcalarının ölümüne neden oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan iki yeğeni tutuklandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 16 Ekim'de Göçbeyli Mahallesi'nde, akrabalar arasındaki arazi anlaşmazlığı sonucu Yusuf B.'nin öldürüldüğü silahlı saldırıya ilişkin çalışma başlattı.

Olay yerinde arama yapan ekipler, av tüfeği, 5 boş tabanca fişeği ve 5 av tüfeği kartuşu bulurken, görgü tanıklarının ifadesi ve kamera kayıtlarına göre, olayın miras paylaşımı konusunda anlaşmazlık yaşayan amca Yusuf B. ile yeğeni İ.B. arasında çıktığını tespit etti.

Olay günü çocuklarıyla alışverişten dönen amca ve ailesine, aracını park ettiği sırada, yeğenleri İ.B. ve S.B. tarafından av tüfeğiyle ateş edildiği, Yusuf B.'nin hayatını kaybettiği, 4 çocuğunun da yaralandığı belirlendi.

Olayın ardından gözaltına alınan şüpheliler İ.B. ve S.B., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Bu arada, Yusuf B.'nin ailesiyle alışverişten dönerken silahlı saldırıya uğraması, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.