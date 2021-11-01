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Son dakika haberleri! Pınar Gültekin cinayeti davasının yedinci duruşması yapılıyor - Son Dakika

Son dakika haberleri! Pınar Gültekin cinayeti davasının yedinci duruşması yapılıyor

01.11.2021 14:44
Son dakika haberleri! Pınar Gültekin cinayeti davasının yedinci duruşması yapılıyor

Son dakika haberler... Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili Cemal Metin Avcı ile diğer sanıkların yargılanmasına devam ediliyor.

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili Cemal Metin Avcı ile diğer sanıkların yargılanmasına devam ediliyor.

Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Cemal Metin Avcı, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanıklar Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı, eski eşi Eda K, babası Selim Avcı, iş ortakları Şükrü Gökhan O, Gültekin'in babası Sıddık ve annesi Şefika Gültekin ile taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Tutuksuz yargılanan Avcı'nın annesi Ayten Avcı, duruşmaya katılmadı.

Duruşmada, Adli Tıp Kurumundan gelen rapor ve maktulün telefonunun Android şifresiyle ilgili ABD'ye yazılan müzekkereye ilişkin son durum değerlendirilecek.

Sıddık Gültekin, yedinci duruşma öncesi Muğla Adliyesi önünde gazetecilere, davayı takip etmek için her duruşmaya katıldıklarını ve yaklaşık 5 bin kilometre yol geldiklerini söyledi.

Kızının katillerine yardım edenlerin dışarıda olduğunu öne süren Gültekin, büyük acı ve çile çektiklerini ifade etti.

Bugünkü duruşmanın karar duruşması olmadığını belirten Gültekin, "Galiba bir sonraki duruşmada karar verilecek. Bekleyip göreceğiz. Amerika'dan gelen müzekkere boş çıktı. Gönderilen yazıda hiçbir şey yok. Hep iftira. Bizi en çok yaralayan zaten bu iftiralar oldu. Gelen yazıyı avukatlarımız okudu. Hiçbir konuşmaları yok. İftiralarla dolu bir cinayet. Bugün inşallah iyi bir sonuç alırız. En azından ailesiyle ilgili iyi bir sonuç alırız. Tutuklanmalarını istiyoruz." diye konuştu.

Gültekin, adalete olan inancını sürdürmek isteğini dile getirdi.

Öte yandan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ve bazı kadın dernekleri de adliye önünde Pınar Gültekin'in fotoğrafları ile kadın cinayetlerini protesto etti.

Olay

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin (27), 16 Temmuz 2020'de Akyaka Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinden ayrılmış, aynı gün ablasıyla telefonla görüştükten sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı. Ailesinin Akyaka Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulunması üzerine başlatılan çalışmada Gültekin'i tanıyan kişilerin listesi çıkarılmış ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelenerek görgü tanıklarının ifadelerine başvurulmuştu.

Şüphe üzerine gözaltına alınan genç kızın eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı, ilk ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmese de deliller ortaya konunca bir süre arkadaşlık yapıp ayrıldığı Gültekin'i bağ evinde öldürdüğünü, cesedini yaktıktan sonra varille Gülağzı mevkisindeki ormanlık alana attığını itiraf etmiş ve tutuklanmıştı.

Cemal Metin Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı da soruşturma çerçevesinde telefon sinyallerinin ağabeyiyle aynı zaman diliminde olay yeri ve yakınlarında tespit edilmesi üzerine jandarma ekiplerince gözaltına alınmış, "delil karartmak" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Dava süreci

Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede Cemal Metin Avcı'nın "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, kardeşi Mertcan Avcı'nın da "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti. Yargılama sürerken Mertcan Avcı'nın tutuksuz yargılanmasına karar verilmişti.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ek iddianamede ise sanık Avcı'nın anne ve babası ile eski eşinin de aralarında olduğu bazı yakınlarının suç delillerini yok edip gizlediklerine dair haklarında yeterli şüphe bulunduğu kanaatiyle ayrı ayrı cezalandırılmaları talep edilmişti.

Pınar Gültekin, Metin Avcı, Üniversite, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Pınar Gültekin cinayeti davasının yedinci duruşması yapılıyor - Son Dakika


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