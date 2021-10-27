Polatlı Otobüs Terminali'nde yangın - Son Dakika

Ankara'nın Polatlı ilçesinde otobüs terminalinde çıkan yangın itfaiye ekiplerini alarma geçirdi.

Alınan bilgiye göre, Polatlı Otobüs Terminali'nde bir iş yerinde gece saat 03.00 sıralarında yangın çıktı. Patlamaların da yaşandığı iş yerindeki yangına olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları ile söndürüldü. Yangında bazı iş yerleri ve park halindeki araçlar zarar görürken, yangının otobüs terminali boş olduğu sırada yaşanması olası bir faciayı önledi.

Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

(Oğuzhan Halil Özbek/İHA)