Son dakika haberleri! Polis 1 kiloya yakın metamfetamin ele geçirdi, 4 kişi tutuklandı - Son Dakika

DÜZCE(İHA) – Düzce Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kente uyuşturucu getireceğini tespit ettikleri iki ayrı aracı şehir girişinde durduruldu. Araçlarda 925 gram metamfetamin ele geçirilirken, gözaltına alınan 4 kişi çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada Düzce'ye uyuşturucu madde getirileceğine bilgisinin ardından harekete geçti. Ekipler Düzce il girişi D-100 karayolu üzerinde iki aracı durdurdu. Araçlarda yapılan aramada üç parça halinde 925 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Araçlarda bulunan şüpheli L.K., B.G., R.L. ve O.D. isimli şahıslar hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak Suçundan adli işlem yapılarak sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - DÜZCE