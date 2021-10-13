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Son dakika haberleri | POLİS, ÜSTGEÇİT HIRSIZLARININ PEŞİNDE - Son Dakika

Son dakika haberleri | POLİS, ÜSTGEÇİT HIRSIZLARININ PEŞİNDE

13.10.2021 12:14

Son dakika haberleri... Antalya'da üstgeçitlerde bulunan asansörlere ait parçaların çalınmasının ardından harekete geçen polis, şüpheliler ile ilgili çalışma başlattı.

Antalya'da üstgeçitlerde bulunan asansörlere ait parçaların çalınmasının ardından harekete geçen polis, şüpheliler ile ilgili çalışma başlattı.

Gazi Bulvarı'ndaki üstgeçit üzerinde bulunan 2 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. Hırsızlık olayları, Gazi ve Dumlupınar Bulvarı üzerinde bulunan 3 üstgeçitte meydana geldi. Hırsızlık olaylarının ardından harekete geçen Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölgede çalışma başlattı. Çalışmalar sırasında üstgeçit yakınlarında bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Hırsızlık suçundan çok sayıda kaydının bulunduğu belirtilen şüpheliler, incelenmek üzere Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

Son dakika haberleri | POLİS, ÜSTGEÇİT HIRSIZLARININ PEŞİNDE
Son dakika haberleri | POLİS, ÜSTGEÇİT HIRSIZLARININ PEŞİNDE
Son dakika haberleri | POLİS, ÜSTGEÇİT HIRSIZLARININ PEŞİNDE
Son dakika haberleri | POLİS, ÜSTGEÇİT HIRSIZLARININ PEŞİNDE

Hırsızlık, Antalya, Polis, Gazi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | POLİS, ÜSTGEÇİT HIRSIZLARININ PEŞİNDE - Son Dakika


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