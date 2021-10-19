Adıyaman'da polis ekiplerinin şüphelenerek durdurduğu araçtakilerin 10'unun da hırsızlıktan sabıka kaydı olduğu tespit edildi.
Öğle saatlerinde Eskisaray Mahallesi'nde polisin uygulama noktasına gelen minibüsün içindekiler 'dur' ihtarına uymadı. Ekiplerin peşine düştüğü araç, takibin ardından durduruldu.
Yapılan sorgulamada minibüsteki 12 kişiden 10'unun hırsızlıktan sabıkası olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Polisin sezileri yanılmadı! Dur ihtarına uymayan araçtaki 10 kişi de hırsızlıktan sabıkalı çıktı - Son Dakika