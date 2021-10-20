Son dakika haberleri! Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan Başbakan Yardımcıları, Güney Kafkasya'daki ulaşımı görüştü

Son dakika haberi: Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan Başbakan Yardımcıları, Güney Kafkasya'daki ulaşımın yeniden sağlanmasıyla ilgili konuları görüştü.

Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan Başbakan Yardımcıları, Güney Kafkasya'daki ulaşımın yeniden sağlanmasıyla ilgili konuları görüştü. Rusya Bakanlar Kurulundan yapılan açıklamada, Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksey Overçuk, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ve Ermenistan Başbakan Yardımcısı Mger Grigoryan'ın Moskova'da, üçlü çalışma grubunun 8. toplantısında bir araya geldiği bildirildi. Açıklamaya göre, taraflar, Güney Kafkasya bölgesindeki ulaşımın yeniden sağlanmasıyla ilgili perspektifleri değerlendirdi. Taraflar toplantıda, Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan devlet başkanlarının 11 Ocak 2021 tarihli ortak bildirisi kapsamında yapılması gereken çalışmaları müzakere etti. Taraflar, üçlü çalışma grubunun 8. toplantısının ikinci bölümünün yakın bir zamanda yapılması konusunda mutabakat sağladı.

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