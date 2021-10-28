Rusya ve Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) liderlerinin, bölgesel barış, istikrar ve güvenliğin önemini vurguladığı bildirildi.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, çevrimiçi düzenlenen 4. Rusya-ASEAN liderler zirvesinin ardından ortak açıklama yapıldı.

ASEAN'ın bölgesel mimaride "merkezi" role sahip olduğu belirtilen ortak açıklamada, "Asya Pasifik ve Hint Okyanusu bölgelerindeki halklar için barış, güvenlik, istikrar ve refaha katkıda bulunması yönündeki pozisyon sürdürülecek." denildi.

Açıklamada, bölgesel mimarinin uluslararası hukuk normlarına dayalı olması gerektiği vurgulanarak, Rusya ve ASEAN ülkeleri arasındaki etkileşimin karşılıklı çıkarlara ve toprak bütünlüğüne saygı duyulması çerçevesinde sürdürüleceği kaydedildi.

Stratejik güvenin ve mevcut mekanizmaların güçlendirilmesinin önemine işaret edilen açıklamada, kabul gören uluslararası hukuk prensipleri ve Birleşmiş Milletler (BM) Deniz Hukuku Sözleşmesi çerçevesinde deniz güvenliğinin sağlanması, ticaret alanında engellerin kaldırılması ve sorunların barış yoluyla çözülmesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, bölgede deniz bağlantılarının geliştirilmesi ve ASEAN ile Asya halkları arasında sürdürülebilir ekonomik gelişim sürecine katkıda bulunulacağı kaydedildi.