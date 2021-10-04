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Son dakika haberleri! Samsun'da 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Samsun'da 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 1 şüpheli tutuklandı

04.10.2021 23:16
Son dakika haberleri! Samsun'da 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 1 şüpheli tutuklandı, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre Samsun'da 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı, minibüse düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Samsun'da 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı, minibüse düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü ile Canik Emniyet Müdürlüğü asayiş ekipleri, Canik ilçesi Hacı İsmail Mahallesi Cevher Nesibe Sokak'ta, minibüse açılan ateş sonucu 18 yaşındaki bir gencin öldüğü, 3 gencin ise yaralandığı saldırıyla ilgili T.T. (24), A.T. (21), Y.İ. (21) ve K.T'yi (21) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan T.T, Y.İ. ve K.T. savcılıktaki ifadelerinden sonra serbest bırakıldı.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan A.T. ise tutuklandı.

Yaralılar ve zanlılar ile görgü tanıklarının ifadelerinde, zanlıların, A.T'nin ikametinde oturdukları sırada, ikametlerinin önündeki minibüsten müzik sesi ve gürültü gelmesi üzerine dışarı çıktıkları ve minibüsteki gençleri olay yerinden gitmeleri konusunda uyardıkları, olay yerinden ayrılmayan gençlerin bilindiği araca, av tüfeğiyle ateş ettiklerini söyledikleri öğrenildi.

Canik ilçesinde önceki akşam yaşanan olayda, Hacı İsmail Mahallesi Cevher Nesibe Sokak'ta 55 BCM 04 plakalı minibüse düzenlenen silahlı saldırı sonucu Hakan Ateş (18), Ş.K. (19), R.Y. (19) ile M.B.E. (19) yaralanmıştı. Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Ateş hayatını kaybetmişti.

Son dakika haberleri! Samsun'da 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 1 şüpheli tutuklandı
Son dakika haberleri! Samsun'da 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 1 şüpheli tutuklandı
Son dakika haberleri! Samsun'da 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 1 şüpheli tutuklandı
Son dakika haberleri! Samsun'da 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 1 şüpheli tutuklandı
Son dakika haberleri! Samsun'da 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 1 şüpheli tutuklandı

Samsun Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Samsun, Canik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Samsun'da 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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