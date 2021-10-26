Samsun'un Tekkeköy ilçesinde minibüsün dereye devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Murat Bektaş'ın (79) kullandığı 06 PG 951 plakalı minibüs, Zafer Mahallesi 1. kilometrede fındık ağaçlarına çarparak dereye devrildi.
Kazada, minibüs sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi, Refik Karataş (57) yaralandı.
Sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Karataş'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri: Samsun'da devrilen minibüsün sürücüsü öldü - Son Dakika