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Son dakika haberleri: Samsun'da devrilen traktördeki anne ile oğlu öldü - Son Dakika

Son dakika haberleri: Samsun'da devrilen traktördeki anne ile oğlu öldü

28.10.2021 09:43
Son dakika haberleri: Samsun'da devrilen traktördeki anne ile oğlu öldü

Son dakika haberine göre Samsun'un Terme ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu anne ile oğlu hayatını kaybetti.

Samsun'un Terme ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu anne ile oğlu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ersin Y'nin (36) kullandığı plakası öğrenilmeyen traktör, Kocaman Mahallesi'nde dere kenarındaki çukura devrildi.

Sürücü ile annesi Nermin Y. (59) kaza yerinde hayatını kaybetti. Traktörde bulunan 10 yaşındaki E.Y. ise yaralandı.

Ersin ve Nermin Y'nin cesetleri, otopsi için Terme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Son dakika haberleri: Samsun'da devrilen traktördeki anne ile oğlu öldü

Traktör, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Samsun'da devrilen traktördeki anne ile oğlu öldü - Son Dakika


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