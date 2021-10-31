Son dakika haberleri! Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi'nde belirlenen adreslerde yapılan aramada 33,33 gram metamfetamin, 1 hassas terazi, 1 tabanca, 1 şarjör ve uyuşturucu paketlemede kullanılan alüminyum folyo ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Bodrum'a tatil için değil yatırım için gelmiş! Milyarder iş insanı Bill Gates, 3 milyon metrekarelik arazi arıyor