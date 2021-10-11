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Son dakika haberleri: Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda 17 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda 17 gözaltı

11.10.2021 23:51
Son dakika haberleri: Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda 17 gözaltı

Son dakika haberler... Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 17 zanlı gözaltına alındı.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 17 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubelerinin yanı sıra Terme, Tekkeköy, 19 Mayıs, İlkadım ve Vezirköprü İlçe Jandarma komutanlıkları ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda belirlenen 13 adrese operasyon düzenlendi.

Ekipler, adreslerde dedektör köpeklerle yaptıkları aramada 9 kilo 641 gram kubar esrar, 1288 kök kenevir bitkisi, 3 gram toz esrar, 4 gram sentetik uyuşturucu, 93 sentetik uyuşturucu ecza hapı ve tabanca ele geçirdi.

Operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Jandarma, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda 17 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda 17 gözaltı - Son Dakika
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