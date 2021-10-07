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Son dakika haberleri: Şanlıurfa'da genç kız kaza kurşunuyla öldü - Son Dakika

Son dakika haberleri: Şanlıurfa'da genç kız kaza kurşunuyla öldü

07.10.2021 16:52
Son dakika haberleri: Şanlıurfa'da genç kız kaza kurşunuyla öldü

Son dakika haberleri... Şanlıurfa'da arkadaşı ile otomobille gezmeye çıkan genç kız tabancanın kazara ateşlenmesi sonucu hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da arkadaşı ile otomobille gezmeye çıkan genç kız tabancanın kazara ateşlenmesi sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Şanlıurfa - Diyarbakır karayolu üzerinde yaşandı. İddiaya göre Diyarbakır'ın Ergani ilçesinden gelen, Şanlıurfa'daki fuar merkezinde çalışan Hasret Tutal (28), evlenmeyi planlandığı erkek arkadaşı Şervan Bekir Gülel'le gece geç saatlerde otomobille gezmeye çıktı. Bu sırada Gülel'in üzerinde taşıdığı tabancanın kazara ateş alması sonucu kurşunlar yanında oturan Tutal'a isabet etti. Kanlar içerisinde kalan genç kız için Gülel, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine giden 112 Acil Servis ekipleri, ağır yaralanan genç kıza ilk müdahalede bulunarak ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Tedaviye alınan Tutal, müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Genç kızın ölümüne sebep olan Şervan Bekir Gülel ise karakola giderek polise teslim oldu. Adli Tıp Kurumunda otopsisi tamamlanan Hasret Tutal'ın cenazesi, defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Son dakika haberleri: Şanlıurfa'da genç kız kaza kurşunuyla öldü

Diyarbakır, Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Şanlıurfa'da genç kız kaza kurşunuyla öldü - Son Dakika


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