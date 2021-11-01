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ŞANLIURFA'DA TERÖR OPERASYONUNA 3 TUTUKLAMA - Son Dakika

ŞANLIURFA'DA TERÖR OPERASYONUNA 3 TUTUKLAMA

01.11.2021 15:35

ŞANLIURFA'da terör örgütü PKKYPG adına faaliyet gösterdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklandı.

ŞANLIURFA'da terör örgütü PKK YPG adına faaliyet gösterdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, terör örgütü PKKKCK-PYDYPG içerisinde geçmiş dönemlerde faaliyet yürüttükleri iddiasıyla 3 kişiyi, düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı. Emniyete işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve ismi açıklanmayan 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemede tutuklandı.

ŞANLIURFA'DA TERÖR OPERASYONUNA 3 TUTUKLAMA
ŞANLIURFA'DA TERÖR OPERASYONUNA 3 TUTUKLAMA
ŞANLIURFA'DA TERÖR OPERASYONUNA 3 TUTUKLAMA
ŞANLIURFA'DA TERÖR OPERASYONUNA 3 TUTUKLAMA

Terör, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ŞANLIURFA'DA TERÖR OPERASYONUNA 3 TUTUKLAMA - Son Dakika


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SON DAKİKA: ŞANLIURFA'DA TERÖR OPERASYONUNA 3 TUTUKLAMA - Son Dakika
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