ŞANLIURFA'da terör örgütü PKK YPG adına faaliyet gösterdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, terör örgütü PKKKCK-PYDYPG içerisinde geçmiş dönemlerde faaliyet yürüttükleri iddiasıyla 3 kişiyi, düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı. Emniyete işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve ismi açıklanmayan 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemede tutuklandı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › ŞANLIURFA'DA TERÖR OPERASYONUNA 3 TUTUKLAMA - Son Dakika