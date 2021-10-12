Son dakika haberleri... ŞANLIURFA - DEAŞ operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika

Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ve Şanlıurfa MİT Bölge Daire Başkanlığı ekiplerince terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Suriye'de terör örgütü DEAŞ içerisinde sözde istihbaratçı, silahlı olarak savaşçı ve örgüt içerisinde terörizmin finansmanını sağlayarak faaliyet gösterdiği tespit edilen Suriye uyruklu 3 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, bir şüpheli savcılıktaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.