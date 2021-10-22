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ŞANLIURFA VALİSİ ERİN CUDİ'DE TERÖRİSTLER DEĞİL, CEYLANLAR DOLAŞACAK - Son Dakika

ŞANLIURFA VALİSİ ERİN CUDİ'DE TERÖRİSTLER DEĞİL, CEYLANLAR DOLAŞACAK

22.10.2021 18:22
ŞANLIURFA VALİSİ ERİN CUDİ'DE TERÖRİSTLER DEĞİL, CEYLANLAR DOLAŞACAK

ŞANLIURFA'da, Doğa Koruma ve Milli Parklar 3'üncü Bölge Müdürlüğü 75'inci Yıl Ceylan Üretme İstasyonu'nda yetiştirilen 30 ceylan doğaya bırakıldı.

ŞANLIURFA'da, Doğa Koruma ve Milli Parklar 3'üncü Bölge Müdürlüğü 75'inci Yıl Ceylan Üretme İstasyonu'nda yetiştirilen 30 ceylan doğaya bırakıldı. Vali Abdullah Erin, üretme istasyonlarında bu yıl 40 ceylanın Cudi Dağı'na salınacağını belirterek, İnşallah artık Cudi'de teröristler değil, ceylanlar dolaşacak dedi.

Şanlıurfa'yla özdeşleşen ve adına türküler yakılan 1977 yılında nesli tükenmenin eşiğine gelen koruma altındaki ceylanların sayısı artmaya başladı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa 3'üncü Bölge Müdürlüğü 75'inci Yıl Ceylan Üretme İstasyonu'nda yetiştirilen 30 ceylan, Kızılkuyu Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'ndaki 15 bin hektarlık korumalı alanda doğaya bırakıldı. İstasyonda yetiştirilen 3 ceylanı kendi elleriyle doğaya salan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Yaban Hayatı Koruma Birliği'nce 2013 yılında alınan kararla ceylanların hassas, korunması gereken ve nesli tükenme tehlikesi altında bulunan hayvanlar olarak tespit edildiğini söyledi.

Şanlıurfa'da 2020 yılında yapılan tespitlere göre Kızılkuyu Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'ndaki korumalı doğal alanda 379, üretme istasyonlarında ise 164 ceylan bulunduğu bilgisini veren Vali Erin, geçen yıl Şırnak Cudi Dağı'na 50 ceylan salındığını ve yavruladıklarının tespit edildiğini, bu yıl da 40 ceylanın daha Cudi Dağı'na salınacağını ifade etti. Erin, İnşallah artık Cudi'de teröristler değil, ceylanlar dolaşacak. Ceylan üretme istasyonu yetkililerine emekleri için teşekkür ediyorum. Bugün de istasyonda yetiştirilen 30 ceylanımızı 15 bin hektarlık alana saldık. Ceylanları, yaban hayatına uygun bir alanda koruma altında tutmaya çalışıyoruz. İnşallah yapılan çalışmalarla, bu hayvanlar nesli tükenme tehlikesi altında olan statüsünden çıkacak. Buna katkı sunan illerden biri de Şanlıurfa olacak. Doğaya saldığımız ceylanlarımıza uzun ömürler diliyoruz. Bu hayvanlarımızı avcılara karşı korumaya yönelik de büyük bir çaba ortaya konuyor. Görevlendirdiğimiz korucular aracılığıyla da arkadaşlarımıza destek oluyoruz dedi.

ŞANLIURFA VALİSİ ERİN CUDİ'DE TERÖRİSTLER DEĞİL, CEYLANLAR DOLAŞACAK
ŞANLIURFA VALİSİ ERİN CUDİ'DE TERÖRİSTLER DEĞİL, CEYLANLAR DOLAŞACAK
ŞANLIURFA VALİSİ ERİN CUDİ'DE TERÖRİSTLER DEĞİL, CEYLANLAR DOLAŞACAK
ŞANLIURFA VALİSİ ERİN CUDİ'DE TERÖRİSTLER DEĞİL, CEYLANLAR DOLAŞACAK
ŞANLIURFA VALİSİ ERİN CUDİ'DE TERÖRİSTLER DEĞİL, CEYLANLAR DOLAŞACAK
ŞANLIURFA VALİSİ ERİN CUDİ'DE TERÖRİSTLER DEĞİL, CEYLANLAR DOLAŞACAK
ŞANLIURFA VALİSİ ERİN CUDİ'DE TERÖRİSTLER DEĞİL, CEYLANLAR DOLAŞACAK
ŞANLIURFA VALİSİ ERİN CUDİ'DE TERÖRİSTLER DEĞİL, CEYLANLAR DOLAŞACAK
ŞANLIURFA VALİSİ ERİN CUDİ'DE TERÖRİSTLER DEĞİL, CEYLANLAR DOLAŞACAK

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Abdullah Erin, Cudi Dağı, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ŞANLIURFA VALİSİ ERİN CUDİ'DE TERÖRİSTLER DEĞİL, CEYLANLAR DOLAŞACAK - Son Dakika


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SON DAKİKA: ŞANLIURFA VALİSİ ERİN CUDİ'DE TERÖRİSTLER DEĞİL, CEYLANLAR DOLAŞACAK - Son Dakika
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