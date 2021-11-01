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Son dakika haberleri... Scooter kullanan sürücünün aracın altında kalma anı kameralara yansıdı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Scooter kullanan sürücünün aracın altında kalma anı kameralara yansıdı

01.11.2021 16:16

Edinilen son dakika gelişmesine göre Ümraniye'de kullandığı scooter ile karşı yönden gelen aracın altında kalan güvenlik görevlisi Ahmet Demirtaş'ın tedavisi devam ediyor.

Ümraniye'de kullandığı scooter ile karşı yönden gelen aracın altında kalan güvenlik görevlisi Ahmet Demirtaş'ın tedavisi devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, 16 Temmuz'da Hekimbaşı Mahallesi Semerkant Sokak'ta scooter ile devriye görevini yapan özel güvenlik görevlisi Ahmet Demirtaş, Sinan S. hakimiyetindeki 34 DPT 06 plakalı İBB'ye bağlı hizmet aracının önünde düştü.

Aracın altında kalarak bir süre sürüklenen Demirtaş, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık 15 günlük tedavisinin ardından taburcu olan Demirtaş, gördüğü tedaviler nedeniyle kazadan sonra işe gidemedi.

Fizik tedavisi süren Demirtaş'ın, sigorta firması tarafından ters yönde olması nedeniyle kusurlu bulunarak karşı tarafın aracında oluşan 6 bin 500 liranın ödenmesi istendi.

Olaya ilişkin AA muhabirine açıklama yapan Demirtaş, "Gelişli gidişli bir sokak, orada karşıdan gelen bir araç hızlı geliyor tabii. Hızdan dolayı da bize kaçış fırsatı vermiyor. Bu esnada elimden scooterı bırakarak kendimi atmaya çalışıyorum ama o esnada araç beni hızla atına alarak eziyor. Yaklaşık 18-20 metre beni sürüklemiş. 15-16 gün yoğun bakımda kaldım, kaç defa kalp durması gerçekleşmiş, kaç defa kan verilmiş, hiç birini hatırlamıyorum." ifadelerini kullandı.

"Arabayla insan canı kıyaslanacak bir şey değil"

Taburcu olmasının ardından fizik tedavisinin devam ettiğini ve geçen hafta evine bir kağıt geldiğini belirten Demirtaş, "Bizim kusurumuz olduğu ve arabaya zarar verdiğimiz yazıyor. Arabaya verdiğim zarardan dolayı da sigorta şirketi bu zararın bizden karşılanmasını talep ediyor. 7 gün içerinde ödememiz halinde bize açıklama gönderiyorlar. Bu trajikomik bir şey tabii, hayatım söz konusuyken parayı talep etmeleri sıkıntılı bir durum." dedi.

Kendisine çarpan aracın sürücüsüyle hiç karşılaşmadıklarını ve kendilerine ulaşılmadığını anlatan Demirtaş, " Çalıştığı firma İBB'den de kimse bize ulaşmadı. 'Durumunuz nasıl, yapabileceğimiz bir şey var mı?' diye kimse bir şey sormadı. Bu da ağır bir şey gerçekten. Bir tarafta arabanın hasarı söz konusu, burada benim canım söz konusu. Arabayla insan canı kıyaslanacak bir şey değil." diye konuştu.

Öte yandan kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, scooter ile ilerleyen Demirtaş'ın karşıdan gelen aracı gördüğü ve scooterı elinde bıraktığını, daha sonra ise hafif ticari aracın Demirtaş'ı altına aldığı görülüyor.

Son dakika haberleri... Scooter kullanan sürücünün aracın altında kalma anı kameralara yansıdı
Son dakika haberleri... Scooter kullanan sürücünün aracın altında kalma anı kameralara yansıdı
Son dakika haberleri... Scooter kullanan sürücünün aracın altında kalma anı kameralara yansıdı
Son dakika haberleri... Scooter kullanan sürücünün aracın altında kalma anı kameralara yansıdı

istanbul büyükşehir belediyesi, Güvenlik Görevlisi, Ahmet Demirtaş, Ümraniye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Scooter kullanan sürücünün aracın altında kalma anı kameralara yansıdı - Son Dakika


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