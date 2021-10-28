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Son dakika haberleri! Şebnem'i boğazını keserek öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Şebnem'i boğazını keserek öldüren zanlı tutuklandı

28.10.2021 12:42
Son dakika haberleri! Şebnem'i boğazını keserek öldüren zanlı tutuklandı

Son dakika gündem haberi... Denizli'de 23 yaşındaki kız arkadaşı Şebnem Şirin'i boğazını keserek öldüren zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizli'de 23 yaşındaki kız arkadaşı Şebnem Şirin'i boğazını keserek öldüren zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Pamukkale ilçesi Çamlaraltı Mahallesi'ndeki bir apartta dün meydana gelen olayda 23 yaşındaki gıda mühendisi Şebnem Şirin, erkek arkadaşı Furkan Z. tarafından Furkan Z.'nin yaşadığı apart dairede boğazı kesilerek öldürüldü. Olayın ardından aracına binerek kaçan cinayet şüphelisi Furkan Z., polis ekipleri tarafından kent merkezinde yakalanarak gözaltına alındı. Cinayet Büro Amirliğindeki sorgusu tamamlanan cinayet zanlısı, bu sabah güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Adliye girişinde soruları cevapsız bırakan Furkan Z.'nin 'gasp, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak ve cinsel istismar' olmak üzere 6 suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı.

İfadesinde Şebnem Şirin ile birlikte yemek yedikten sonra aparta gittiklerini söyleyen Furkan Z.'nin eve gittikten sonra her şeyin normal olduğunu, ne olduysa sabah olduğunu ancak olayı hatırlamadığını söylediği öğrenildi. "Kasten adam öldürmek" suçlamasıyla hakim karşısına çıkarılan Furkan Z., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Mehmet Barlas/İHA)

Son dakika haberleri! Şebnem'i boğazını keserek öldüren zanlı tutuklandı

Çamlaraltı Mahallesi, Şebnem Şirin, Cinayet, Denizli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Şebnem'i boğazını keserek öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika


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