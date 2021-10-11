Yeni restoranı dillerden düşmüyor! Bu kez de ailece yenen yemeğe kestiği hesapla gündemde

Öğrenci servisi devrildi, yolun ortasında can pazarı yaşandı! Ölü ve yaralılar var

Canlı yayında uzman isimle yatağa giren Seda, kendini role kaptırınca olanlar oldu

ADIYAMAN - Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde zırhlı araca terör örgütü PKK/PYD'nin güdümlü füzeyle yaptığı saldırı sonucu şehit olan Gaziantep Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Fatih Doğan son yolculuğuna uğurlandı.

Ailecek yenilen yemek 15 bin TL! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar yine gündeme geldi

Taliban ile ilk kez yüz yüze görüşen ABD: Sözlere değil, eylemlere bakacağız