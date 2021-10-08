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Son dakika haberleri | Sel felaketinin vurduğu Bozkurt hızla ayağa kaldırılıyor - Son Dakika

Son dakika haberleri | Sel felaketinin vurduğu Bozkurt hızla ayağa kaldırılıyor

08.10.2021 12:11
Son dakika haberleri | Sel felaketinin vurduğu Bozkurt hızla ayağa kaldırılıyor

Son dakika gündem haberi: Kastamonu Valisi Avni Çakır, Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketiyle ilgili, "Bozkurt'ta hayat hızlı şekilde normalleşiyor.

Kastamonu Valisi Avni Çakır, Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketiyle ilgili, "Bozkurt'ta hayat hızlı şekilde normalleşiyor. Hala eksikliklerimiz fazla, bunun farkındayız ama vatandaşlarımız yapılan çalışmalar sonucunda nasıl bir Bozkurt ile karşılaşacaklarını bildikleri için bize son derece yardımcı oluyor." dedi.

Şiddetli yağışın ardından 11 Ağustos'ta Bozkurt ilçesinde Ezine Çayı'nın taşması, can kayıplarının yanı sıra iş yerleri ile çok sayıda evin su ve balçık altında kalmasına neden oldu.

Selin ardından devlet, tüm gücüyle bölgede yaraları sarmak için yoğun çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması sonucu ilçede hayat normale dönmeye başladı.

Yürütülen çalışmaları inceleyen Vali Çakır, AA muhabirine, sel felaketinin ardından Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından ilçede üç noktada yaklaşık 350 konut için ihale yapıldığını söyledi.

Bunun yanı sıra Abana ve Bozkurt sanayi sitelerinin ihalelerinin de gerçekleştirildiğini belirten Çakır, Abana'da işe başlandığını, Bozkurt'ta da başlanmak üzere olduğunu anlattı.

Kaymakamlık ve Emniyet Müdürlüğü için de daha önce kültür sitesi için başlanıp yarım kalmış binada İçişleri Bakanlığınca süratli şekilde tadilat yapıldığını dile getiren Çakır, "Geçen hafta itibarıyla Kaymakamlığımızı ve Emniyet Müdürlüğümüzü buraya taşıdık. Vatandaşlarımıza burada hizmet vermeye başladılar. Bozkurt'ta hayat hızlı şekilde normalleşiyor. Hala eksikliklerimiz fazla, bunun farkındayız ama vatandaşlarımız yapılan çalışmalar sonucunda nasıl bir Bozkurt ile karşılaşacaklarını bildikleri için bize son derece yardımcı oluyor." dedi.

Hedef bir sene sonra tüm eksikleri giderilmiş yepyeni bir Bozkurt

Çakır selin ardından ilk 4 haftada temizlik çalışmalarının bitirildiğine dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Hasar tespitiyle ilgili tüm çalışmalarımızı tamamladık, ödememelerimizi konutlarda ve araçlarda gerçekleştirmiştik, bununla ilgili mağduriyet kalmadı. Hem Bozkurt Kaymakamlığımız hem de civarda selden etkilenen kaymakamlıklarımızda sürecin sağlıklı şekilde yürütülmesi noktasında yoğun çaba sarf ediyoruz. Amacımız sayın Cumhurbaşkanımıza da söz verdiğimiz gibi bir sene sonra her bakımdan tüm eksikleri giderilmiş yepyeni bir Bozkurt yaratmak. Bu konuda da en ufak bir sıkıntımız yok. Çalışmalarımızı büyük titizlik ve uyumla sürdürüyoruz."

Selden Bozkurt esnafının tamamına yakınının etkilendiğini vurgulayan Çakır, "54 konteyner iş yeri kurmuştuk. Bu da şehre yoğun canlılık kattı. Esnafımız son derece memnun. Bunun yanında konteyner yaşam alanıyla ilgili altyapı çalışmalarını geçen ay tamamlamıştık. Şu an 30 ailemiz burada barınıyor. 24 de boş yerimiz var. Talebi olanlar varsa hemen yerleştiriyoruz. Hem konteyner konut hem konteyner iş yerinde vatandaşlarımız günlük hayatlarına büyük uyumla devam ediyor. Burada da en ufak bir şikayet yok, talepleri fazlasıyla karşıladık." diye konuştu.

Son dakika haberleri | Sel felaketinin vurduğu Bozkurt hızla ayağa kaldırılıyor
Son dakika haberleri | Sel felaketinin vurduğu Bozkurt hızla ayağa kaldırılıyor
Son dakika haberleri | Sel felaketinin vurduğu Bozkurt hızla ayağa kaldırılıyor
Son dakika haberleri | Sel felaketinin vurduğu Bozkurt hızla ayağa kaldırılıyor
Son dakika haberleri | Sel felaketinin vurduğu Bozkurt hızla ayağa kaldırılıyor

Kastamonu, Bozkurt, konut, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Sel felaketinin vurduğu Bozkurt hızla ayağa kaldırılıyor - Son Dakika


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