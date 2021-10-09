Üye Girişi
Son dakika haberleri: Şemdinli'de 18 kişinin şehit olduğu terör saldırısının acısı dinmiyor - Son Dakika

Son dakika haberleri: Şemdinli'de 18 kişinin şehit olduğu terör saldırısının acısı dinmiyor

09.10.2021 11:41
Son dakika haberleri: Şemdinli'de 18 kişinin şehit olduğu terör saldırısının acısı dinmiyor

Son dakika gündem haberi... Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, PKK'lı teröristlerin 5 yıl önce kontrol noktasına düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları, yaşadıkları acıyı hafızalarından silemiyor.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, PKK'lı teröristlerin 5 yıl önce kontrol noktasına düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları, yaşadıkları acıyı hafızalarından silemiyor.

İlçeye 20 kilometre mesafedeki Durak Jandarma Karakolu önündeki kontrol noktasına 9 Ekim 2016'da PKK'lı teröristlerce patlayıcı yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit olan 10 asker ve 8 sivilin üzüntüsü, yüreklerdeki tazeliğini koruyor.

Saldırıda bir oğlunu kaybeden bir oğlu da yaralanan Bayram Uysal, AA muhabirine, terör saldırısını nefretle kınadıklarını söyledi.

Terör saldırısının gerçekleştirildiği günü unutamadığını belirten Uysal, "Saldırı günü Van'daydım, köylülere ulaştım onlar da oğlumun yaralı olduğunu söylediler. Hastaneye vardığımda bir oğlumun şehit, bir oğlumun da yaralı olduğunu öğrendim. Acı haberi aldığımda gündüz benim için karanlık oldu, dünyam yıkıldı." dedi.

Oğlunun acısının ilk günkü tazeliğini koruduğunu ifade eden baba, şöyle konuştu:

"Sanki oğlumu toprağa yeni vermişim gibi hala acımız taze. Evlat acısı ateş gibidir, insanın kalbinden çıkmıyor. İnsan annesinin, babasının, akrabasının acısını zamanla unutur ama evlat acısı insanın içinde ateş gibidir, hiç geçmiyor. Yaklaşık 5 sene olacak ama her dakika, her an o olay kafamda. Evlat acısı yaşadık. Rabbim kimseye evlat acısı vermesin, tarifi zor bir acı."

"Öğretmen olacaktı, bunun hayalini kuruyordu"

Saldırıda kardeşi Oğuz'u kaybeden ve kendisi de ağır yaralanan Basri Uysal ise yaşananların asla kabul edilemeyeceğini dile getirdi.

Kontrol noktasında beklerken saldırının yaşandığını hatırlatan Uysal, yaşananları şöyle anlattı:

"Patlamadan hemen sonra kardeşimin yanımda olmadığını gördüm. Ben de ağır yaralıydım. Dudağımda, yüzümde, her yerimde kesik oluşmuştu. O esnada kendimi bıraktım, şehit olan kardeşimi aradım. Kardeşimi toprağın altında, cam parçalarının arasından çıkardım. Mahşer yerine dönüşmüştü orası. Bu yapılan bir vahşetti. Bu vahşeti hiçbir insan kabul edemez. Ölen asker de sivil de bizim vatandaşımızdı. Bu bize yapılan bir zulümdü. Biz kardeşimizi yokluk içinde okuttuk. Kardeşimi okutmak için borç harç ettik. Yokluk içinde üniversiteye gönderdik. Öğretmen olacaktı, bunun hayalini kuruyordu. Eylemi yapanları da lanetliyorum. İnşallah annemin gözyaşını akıtanların ailesi de o durumu yaşar."

"Bu acıya sebep olanları lanetliyoruz"

Patlamada hayatını kaybeden Yaşar Sönmez'in annesi Perihan Sönmez de 5 yıldır evladının acısıyla yaşadığını, unutamadığını söyledi.

"Oğlumun çocuklarını gördüğüm zaman ciğerlerimiz yanıyor." diyen acılı anne, "Çocukları yetim büyüdü. Allah bize başka acılar yaşatmasın. Bu acıya sebep olanları lanetliyoruz." ifadelerini kullandı.

Hakkari, Şehit, Asker, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Şemdinli'de 18 kişinin şehit olduğu terör saldırısının acısı dinmiyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Marmara Denizi'ndeki balıklarla ilgili araştırma verileri uzmanları telaşlandırdı 11:48 Marmara Denizi'ndeki balıklarla ilgili araştırma verileri uzmanları telaşlandırdı Son dakika! A Milli Takım kadrosundan çıkarılan Serdar Aziz ve Kenan Karaman, kamptan ayrıldı 11:42 Son dakika! A Milli Takım kadrosundan çıkarılan Serdar Aziz ve Kenan Karaman, kamptan ayrıldı Çerezlik kabak çekirdeğinde rekolte ve fiyat üreticiyi sevindirdi 11:30 Çerezlik kabak çekirdeğinde rekolte ve fiyat üreticiyi sevindirdi
Araştırma sonuçlarına göre, 0 kan grubunda olanlar tansiyon ve kansere daha az yakalanıyorlar 11:13 Araştırma sonuçlarına göre, 0 kan grubunda olanlar tansiyon ve kansere daha az yakalanıyorlar Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, 180 bin TL maaş iddialarına cevap verdi 11:00 Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, 180 bin TL maaş iddialarına cevap verdi Yağ aldırma ameliyatında ölümden döndüğünü söyleyen Alişan, 2 milyon TL'lik tazminat davası açtı 10:46 Yağ aldırma ameliyatında ölümden döndüğünü söyleyen Alişan, 2 milyon TL'lik tazminat davası açtı
Kadir Şeker'in kurtardığı Ayşe Dırla ve cezaevinde evlendiği eşi Murat Hanlı'ya 15 yıl hapis 10:36 Kadir Şeker'in kurtardığı Ayşe Dırla ve cezaevinde evlendiği eşi Murat Hanlı'ya 15 yıl hapis Meslektaşı tarafından karakolda şehit edilen Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'in son sözleri ortaya çıktı 10:27 Meslektaşı tarafından karakolda şehit edilen Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'in son sözleri ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
11:47 Vatandaşın verdiği parayı beğenmeyen taksici, üşüyen çocuk ve annesini arabaya almadı
11:41 Son dakika! A Milli Takım kadrosundan çıkarılan Serdar Aziz ve Kenan Karaman, kamptan ayrıldı
11:31 Boşanma aşamasında olduğu kocası tarafından darp edilen kadın hayatını kaybetti
11:30 Hollanda hocası Van Gaal'ın Türkiye üzüntüsü! Bu sonuç avantaj sağlayamadı
11:13 Araştırma sonuçlarına göre, 0 kan grubunda olanlar tansiyon ve kansere daha az yakalanıyorlar
11:05 A Milli Takım'ın, Dünya Kupası'na gitmesi gerçekten mümkün mü? İşte tüm ihtimaller
11:03 Aleyna Ağgül'ün teyzesi, genç kızın son umutlarından bahsetti: Gökhan Argın'ın abisine gidip medet umacaktı
11:00 Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, 180 bin TL maaş iddialarına cevap verdi
10:46 Yağ aldırma ameliyatında ölümden döndüğünü söyleyen Alişan, 2 milyon TL'lik tazminat davası açtı
10:35 Kadir Şeker'in kurtardığı Ayşe Dırla ve cezaevinde evlendiği eşi Murat Hanlı'ya 15 yıl hapis
Almanya'dan sınır dışı edilen Afgan çete lideri Sanger Ahmadi, İstanbul'da yakalandı Almanya'dan sınır dışı edilen Afgan çete lideri Sanger Ahmadi, İstanbul'da yakalandı         
11:49
Vatandaşın verdiği parayı beğenmeyen taksici, üşüyen çocuk ve annesini arabaya almadı Vatandaşın verdiği parayı beğenmeyen taksici, üşüyen çocuk ve annesini arabaya almadı         
11:47
Boşanma aşamasında olduğu kocası tarafından darp edilen kadın hayatını kaybetti Boşanma aşamasında olduğu kocası tarafından darp edilen kadın hayatını kaybetti         
11:31
Hollanda hocası Van Gaal'ın Türkiye üzüntüsü! Bu sonuç avantaj sağlayamadı Hollanda hocası Van Gaal'ın Türkiye üzüntüsü! Bu sonuç avantaj sağlayamadı         
11:30
Aleyna Ağgül'ün teyzesi, genç kızın son umutlarından bahsetti: Gökhan Argın'ın abisine gidip medet umacaktı Aleyna Ağgül'ün teyzesi, genç kızın son umutlarından bahsetti: Gökhan Argın'ın abisine gidip medet umacaktı         
11:03
Konut satışlarındaki düşüş, yeni tedbirleri beraberinde getirdi! Tapu harcı muafiyeti geliyor Konut satışlarındaki düşüş, yeni tedbirleri beraberinde getirdi! Tapu harcı muafiyeti geliyor         
10:50
Araçtan indiğini fark etmediği 8 yaşındaki yeğeninin üzerinden geçti! Korkunç kaza kamerada Araçtan indiğini fark etmediği 8 yaşındaki yeğeninin üzerinden geçti! Korkunç kaza kamerada         
10:44
Şirketin anlaşmalı olduğu otele eskort çağıran pilot ve kabin memuruna Yargıtay'dan kötü haber Şirketin anlaşmalı olduğu otele eskort çağıran pilot ve kabin memuruna Yargıtay'dan kötü haber         
10:31
Dünyadan sır gibi saklanan Alan 52 bölgesi! İçeride yapılanlar gizemini koruyor Dünyadan sır gibi saklanan Alan 52 bölgesi! İçeride yapılanlar gizemini koruyor         
10:24
Otomobilini satmak isteyen adam, bankada hayatının şokunu yaşadı! Verilen çek sahte çıktı Otomobilini satmak isteyen adam, bankada hayatının şokunu yaşadı! Verilen çek sahte çıktı         
10:22
Cezaevinden yeni çıkan adam, husumetlisinin peşine düştü! Tüfekle kovalayıp sokak ortasında öldürdü Cezaevinden yeni çıkan adam, husumetlisinin peşine düştü! Tüfekle kovalayıp sokak ortasında öldürdü         
09:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nda görevden alma ve yeni atama kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nda görevden alma ve yeni atama kararları         
08:58
Nurseli İdiz, 5 yıl aradan sonra EDHO dizisiyle ekrana dönüyor Nurseli İdiz, 5 yıl aradan sonra EDHO dizisiyle ekrana dönüyor         
08:51
Pembe saçlı halini unutun! Ebrar'ın eski fotoğrafı büyük değişimi ortaya koydu Pembe saçlı halini unutun! Ebrar'ın eski fotoğrafı büyük değişimi ortaya koydu         
00:26
Hadise aşka geldi, sevgilisiyle el ele pozunu ilk kez paylaştı Hadise aşka geldi, sevgilisiyle el ele pozunu ilk kez paylaştı         
23:22
Ankara'dan çalınan araç Suriye sınırında yakalandı Ankara'dan çalınan araç Suriye sınırında yakalandı         
18:36
Başörtülü fotoğrafını paylaşan Aycan Yanac, kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti Başörtülü fotoğrafını paylaşan Aycan Yanac, kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti         
12:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2021 11:54:17. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Şemdinli'de 18 kişinin şehit olduğu terör saldırısının acısı dinmiyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement