Son dakika haberleri: Şırnak'ta düzenlenen terör operasyonlarında 40 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika gündem haberi: Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK, FETÖ/PDY'ye yönelik bir haftada düzenlenen operasyonlarda 40 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK, FETÖ/PDY'ye yönelik bir haftada düzenlenen operasyonlarda 40 şüpheli gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce 4-10 Ekim'de il merkezi ve bazı ilçelerde terör örgütü PKK/KCK, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 40 şüpheliden 1'i ilgili birimlere teslim edildi, 37 kişi yurt dışına çıkış yasağı şartıyla sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldı, 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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